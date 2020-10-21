США обвинили шестерых россиян в хакерских атаках, в том числе на предвыборный штаб Макрона в 2017

Министерство юстиции США предъявило шестерым хакерам из России обвинения в нескольких кибератаках в течение последних пяти лет. В том числе, по информации американских служб, они совершили атаку на штаб партии Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» во время предвыборной кампании 2017 года.

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Обвинение выдвинули 19 октября в федеральном суде Питтсбурга. По информации министерства юстиции США, обвиняемые являются сотрудниками ГРУ. Американские СМИ сообщали, что имена обвиняемых — Юрий Андриенко, Сергей Детистов, Анатолий Ковалев, Артем Очиченко, Петр Плискин и Павел Фролов.

Предвыборный штаб тогда еще только кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона подвергся атаке хакеров в мае 2017 года. В открытом доступе оказались сотни тысяч электронных писем и файлов, которыми обменивались около 100 сотрудников штаба. Во взломанных документах штаба тогда засветилось имя Георгия Рошко, а сама утечка получила в сети название MacronLeaks. Произошло это за два дня до президентских выборов. Газета Le Monde сообщает, что американские власти приписывают атаку Анатолию Ковалеву. По информации издания, в апреле 2017 года он подготовил электронное письмо с вредоносной ссылкой, которое разослал тридцати сотрудникам штаба якобы от имени Сибет Ндиайе, занимавшей тогда должность главы по вопросам коммуникации предвыборного штаба. Сообщается, что в 2018 году американские службы уже выдвигали обвинения в адрес Ковалева: его подозревали в участии в атаках на различные институты избирательной системы США. Так, американские следователи предполагают, что в 2016 году хакер проник в систему, обрабатывающую электоральные списки, и получил таким образом доступ к данным избирателей.

Помимо атаки на штаб партии Эмманюэля Макрона, россиянам приписываются кибератаки на правительственные серверы Украины и Грузии и Олимпийских игр в Пхенчхане. Кроме того, их обвиняют в атаках на британскую лабораторию Портон-Даун и Организацию по запрещению химического оружия в Гааге в 2018 году, где исследовали пробы, собранные в рамках расследования отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. По сообщениям американских властей, шестеро россиян также занимались распространением вируса NotPetya, который привел к финансовым потерям в более чем миллиард долларов в одной лишь Франции.

В России обвинения отвергли. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что обвинения США не подтверждены доказательствами, а пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков назвал их «рецидивом оголтелой русофобии»

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