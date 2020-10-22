Разведка США обвинила Иран и Россию в получении данных американских избирателей

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф в среду, 21 октября вечером, заявил, что Россия и Иран располагают информацией об американских избирателях. По его словам, эти данные могут быть использованы для оказания влияния на ход президентских выборов, намеченных в США на 3 ноября.

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На пресс-конференции Рэтклифф рассказал, что Москва и Тегеран «предприняли конкретные шаги для воздействия на общественное мнение в связи с выборами» в США и получили доступ к избирательным спискам. При этом глава разведки отметил, что Иран и Россия действовали по отдельности. Он также заявил, что данные избирателей могут быть использованы для того, чтобы распространять дезинформацию, «посеять путаницу и хаос и подорвать доверие к американской демократии».

Глава разведывательного ведомства заявил, что Иран использовал данные для того, чтобы «запугивать избирателей, подстрекать их к общественным беспорядкам и вредить президенту Трампу». Тегерану приписывается организация рассылки сторонникам демократов электронных писем с угрозами и призывами голосовать за Дональда Трампа. Сообщается, что письма были разосланы от имени крайне правого движения «Гордые парни» (Proud Boys), которое позже, согласно газете USA Today, опровергло свою причастность к рассылке.

Джон Рэтклифф и также присутствовавший на пресс-конференции глава ФБР Кристофер Рэй не уточнили, каким образом Москва и Тегеран смогли получить избирательные списки. Они также не рассказали, предпринимались ли со стороны Москвы какие-либо попытки использовать данные избирателей.

США регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В понедельник, 19 октября, министерство юстиции США предъявило обвинения в нескольких кибератаках в течение последних пяти лет шестерым хакерам из России. По информации министерства юстиции США, обвиняемые являются сотрудниками ГРУ. Им приписываются атаки на штаб партии Эмманюэля Макрона в период президентской кампании 2017 года, на правительственные серверы Украины, Грузии, Олимпийских игр в Пхенчхане, а также на британскую лабораторию Портон-Даун и Организацию по запрещению химического оружия в Гааге в 2018 году, где исследовали пробы, собранные в рамках расследования отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

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