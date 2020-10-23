Парламент Канады признал геноцид уйгуров в Китае.

Депутаты парламентской комиссии по делам международных прав человека Палаты Общин Канады признали геноцид уйгуров. Впервые парламентская комиссия демократического государства употребляет термин «геноцид» для квалификации происходящего с уйгурами, отмечает 22 октября Libération.

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В своем отчете, работа на которым заняла два года, парламентарии, принадлежащие к самым разным политическим партиям, отмечают, что китайские власти используют для преследования «мусульманских групп, живущих в Синьцзяне», очень разные стратегии: массовые аресты, жестокое обращение, принудительные работы, повсеместную государственную слежку, а главное — «нечеловеческое обращение с уйгурскими женщинами» с целью снижения рождаемости.

Именно массовая принудительная стерилизация уйгурских женщин стала основным критерием для квалификации происходящего с этим этническим меньшинством в Китае в качестве «геноцида».

Парламентарии призвали правительство Канады признать происходящее с уйгурами в Синьцзяне в качестве геноцида и принять санкции в отношении ответственных за нарушение прав мусульманских меньшинств в КНР.

«Мы благодарим комиccию парламента Канады за признание зверств, совершенных в отношении уйгуров, в качестве геноцида, а также за серьезные и конкретные предложения для канадского правительства», — приветствовали решение парламентариев во Всемирном уйгурском конгрессе.

Официальный Пекин в ответ обвинил канадских парламентариев в грубом вмешательстве во внутренние дела Китая. «Эти беспочвенные заявления полны лжи и дезинформации. Речь идет о грубом вмешательстве во внутренние дела Китая. Это говорит о невежестве и предрассудках канадцев», — заявил в четверг, 22 октября, официальный представитель китайского МИД в четверг. Его слова цитирует канадское издание La Presse.

Геноцид уйгуров в китайском внешнеполитическом ведомстве назвали «слухами», сфабрикованными «антикитайскими силами» с целью «оклеветать» КНР.

В начале октября 39 стран-членов ООН выразили беспокойство нарушением прав уйгуров в Китае и призвали Пекин допустить независимых международных наблюдателей в Синьцзян, включая верховного комиссара ООН по правам человека.

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