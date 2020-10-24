Эрдоган заявил о «неподобающем отношении» к мусульманам в Европе и высказался в адрес Макрона

Это уже не первый личный выпад Реджепа Эрдогана в адрес Эмманюэля Макрона.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу, 24 октября, сделал очередное резкое заявление по адресу президента Франции Эмманюэля Макрона. Эрдоган, в частности, заявил, что Макрону следует пройти «умственный контроль» из-за «неподобающего отношения» к мусульманам.

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Турецкий президент прокомментировал заявления Эмманюэля Макрона о необходимости защитить светские ценности Французской Республики от радикального ислама. Заявления зазвучали с новой силой после произошедшего 16 октября теракта в пригороде Парижа: школьный учитель Самюэль Пати был убит после того, как показал детям на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

На церемонии прощания с Самюэлем Пати президент Франции заявил, что учитель был убит, «потому что исламисты хотят наше будущее и знают, что с такими тихими героями, как он, они его не получат». Президент, как и в ходе предыдущих своих заявлений на тему радикального исламизма, специально подчеркнул, что он не имеет никакого отношения к мирному исламу.

Тем не менее, Эрдоган в очередной раз высказался лично в адрес французского президента. «Что можно сказать главе государства, который демонстрирует неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, исповедующим иную религию. В первую очередь — умственный контроль», — цитирует Эрдогана турецкое официальное агентство «Анадолу».

Турецкий президент также заверил свою аудиторию в том, что Европа своим «враждебным отношением» к мусульманам приближает свой конец. «Если они в ближайшее время не избавятся от этой болезни, она уничтожит всю Европу изнутри», — пригрозил турецкий лидер.

Это заявление — уже не первое в череде резких выпадов турецких и французских властей в последние месяцы, на фоне обострения дипломатических отношений между Анкарой и Парижем. Тем не менее, президент Франции не использовал личные оскорбления в адрес своего турецкого коллеги.

Вместе с тем, в своей речи, посвященной борьбе с «исламистским сепаратизмом», которую Макрон произнес в феврале в Мюлузе, городе с крупной турецкой общиной, французский президент прямо указал на Турцию. «Политическому исламу нет места во Франции», сказал, в частности, Макрон. «Во Франции действуют французские законы, а не турецкие», отметил тогда президент, добавив: «Мы не позволим никакой стране подпитывать на территории Французской Республики сепаратизм любого толка — религиозного или политического». Эти слова относились к полемике относительно «турецких школ» во Франции и турецких имамов, проповедующих во французских мечетях.

Тем не менее в сентябре в Мюлузе открылась первая частная мусульманская школа. Инициатором этого проекта выступила исламистская организация «Милли Герюш» («Национальное видение», по названию манифеста, опубликованного в 1969 г. Неджметтином Эрбаканом, «отцом» политического ислама в Турции).

«Милли Герюш» активна в Европе, где под ее контролем находится 500 мечетей, в т.ч. 71 во Франции, согласно данным французской прессы. Эрбакан был политическим наставником нынешнего турецкого лидера, а «Милли Герюш» идеологически близка к партии Справедливости и развития Эрдогана. Учителей для школ и мечетей, контролируемых «Миили Герюш», назначают по решению турецкого правительства, в программе которого (в том числе и в школьной образовательной) присутствуют такие понятия как «позитивный джихад».

Эрдоган, в свою очередь, в ноябре прошлого года уже заявлял о «смерти мозга» Макрона. После этого посла Турции в Париже вызывали для объяснений в МИД Франции.

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