Международный договор о запрете ядерного оружия ратифицировала пятидесятая страна

ООН сообщила, что в субботу, 24 октября, международный договор о запрещении ядерного оружия был ратифицирован пятидесятой страной. Это позволит договору автоматически вступить в силу через 90 дней. Страной, позволившей «переступить порог», стал Гондурас.

Реклама Читать далее

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер, отметил это событие как «победу человечества и надежду на более прочное будущее». НПО Ican (Международная кампания за запрещение ядерного оружия), получившая Нобелевскую премию мира в 2017 году, также приветствовала «исторический» прогресс.

Однако пока что договор будет иметь чисто символическое значение. Страны, официально обладающие ядерным оружием — США, Великобритания, Франция, Китай и Россия — не подписали текст договора, так же, как и страны, которые подозреваются в обладании ядерным оружием или пытаются развивать ядерные программы.

Договор также не подписала Япония, единственная страна, которая подверглась ядерным бомбардировкам. «Мы не можем не сомневаться в эффективности договора, к которому ядерные державы не присоединились», — заявил журналистам в воскресенье, 25 октября, министр обороны Японии Нобуо Киси.

Напомним, что договор о полном запрещении ядерного оружия был представлен на Генеральной ассамблее ООН в июле 2017 года. В настоящее время он подписан 84 странами, и ратифицирован пятьдесятью. Список стран, ратифицировавших договор, размещен на сайте ООН, он включает такие страны, как Южная Африка, Нигерия, Венесуэла, Мексика, Таиланд и несколько стран-членов Евросоюза (Ирландия, Австрия и Мальта).

Противники ядерного вооружения надеются, что помимо символического значения, этот договор будет иметь такое же влияние, как и международные договоры о запрещении наземных мин и кассетных боеприпасов — то есть воздействовать на мировое сознание и вызывать международное осуждение, которое могло бы привести к изменению позиции не подписавших договор стран.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться