Умер глава Samsung Ли Гон Хи, сделавший компанию всемирно известной

В воскресенье, 25 октября, в возрасте 78 лет умер Ли Гон Хи, председатель концерна Samsung. Именно под его руководством небольшая южнокорейская компания стала крупнейшей в стране и известной на весь мир.

Реклама Читать далее

Как сообщает агентство «Рёнхап», Ли Гон Хи умер в сеульской больнице Samsung после долгой болезни: с мая 2014 года он был прикован к постели после сердечного приступа.

В результате болезни тогда же в 2014-м он отошел от руководства Samsung Group, фактически передав ее в управление своему сыну — Ли Чжэ Ёну, вице-президенту дочерней компании группы — Samsung Electronics.

Сам Ли Гон Хи также унаследовал компанию от своего отца, создателя Samsung Ли Бен Чхоля, в 1987 году. Тогда компания была далеко не крупнейшей даже внутри страны, а сегодня Samsung Group — ключевая корпорация Южной Кореи и одна из крупнейших финансово-промышленных групп мира.

Сейчас Samsung занимает восьмое место в рейтинге самых дорогих мировых брендов по версии Forbes.

Как отмечает «Газета.ру», Ли Гон Хи, объявляя в 1993 году своим сотрудникам о начале «новой эры» в компании, сказал: «Давайте поменяем все, кроме наших жен и детей». После этого были сожжены все мобильные телефоны бренда, находящиеся на складе, — около 150 тысяч штук.

Как пишет Reuters, в 2019 году выручка дочерних компаний Samsung Group составила 289,6 млрд долларов, а это — 17% валового внутреннего продукта Южной Кореи.

«Председатель Ли был настоящим визионером, который превратил Samsung из локального бизнеса в мирового лидера по инновациям и промышленного гиганта», — сообщается в некрологе компании.

«Харизматичный лидер Samsung Group и самый богатый человек страны превратил ее в крупнейший конгломерат Южной Кореи. Но он также был осужден за взяточничество и уклонение от уплаты налогов», — подчеркивает Reuters.

В 2008 году Ли Гон Хи приговорили по делу об уклонении от уплаты налогов к условному сроку, после чего он был вынужден выйти из руководства Samsung. Спустя два года приговор был отменен, и Ли Гон Хи вернулся на пост главы компании, отмечает Meduza.

Позднее был осужден и его сын Ли Чжэ Ён: в 2017 году его приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в даче взяток чиновникам, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. На свободу Ли Чжэ Ён вышел через год.

Ли Гон Хи родился 9 января 1942 года. В компанию, созданную его отцом, он пришел в 1968-м.

«С величайшей печалью мы сообщаем о кончине Ли Гон Хи, председателя Samsung Electronics… Он умер 25 октября в окружении своей семьи, в том числе — вице-президента Ли Чжэ Ёна… Его наследие будет вечным», — также говорится в официальном заявлении компании, которое цитирует The Guardian.

Помимо Ли Чжэ Ёна, у него остались дочери Ли Бу Чжин и Ли Со Хён. Еще одна дочь, Ли Юн Хён, покончила с собой в 2005 году, пишет агентство РИА-Новости.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться