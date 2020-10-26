МИД Пакистана выразил протест послу Франции в связи с «исламофобской кампанией» Парижа

В сентябре сатирическое издание «Charlie Hebdo» перепубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда, что вызвало волну протестов, в том числе и в Пакистане.

Министерство иностранных дел Пакистана выразило в понедельник, 26 октября, протест послу Франции в Исламабаде в связи с «систематической исламофобской кампанией под видом свободы слова», которую, с точки зрения пакистанских властей, ведет Париж. Об этом сообщает агентство France-Presse.

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Поводом стало заявление президента Эмманюэля Макрона о свободе публиковать во Франции карикатуры, в том числе религиозного характера, сделанное во время церемонии прощания со школьным учителем Самюэлем Пати, убитом в парижском пригороде. Церемония проходила в Сорбонне в присутствии первых лиц Франции. Президент Макрон в своей речи заявил: «Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков». Он также отметил, что Пати «читал Коран и уважал своих учеников, независимо от их убеждений», а также «интересовался мусульманской цивилизацией», и был убит «именно за все это, потому что он олицетворял Республику, которая каждый день заново рождается в классах».

AFP передает, что в Пакистане 26 октября прошли несколько акций, осуждающих позицию французского лидера.

Ранее, в воскресенье, 25 октября, премьер-министр Пакистана Имран Хан критически отозвался о президенте Макроне и обвинил его в провоцировании «разобщенности и маргинализации, которые неминуемо ведут к радикализаци». Об этом он написал в своем твиттере. По мнению Имрана Хана, французский президент предпочел создавать дополнительную почву для разобщенности: «Жаль, что Эмманюэль Макрон выбрал поощрение исламофобии, атакуя ислам, а не террористов, которые прибегают к насилию».

It is unfortunate that he has chosen to encourage Islamophobia by attacking Islam rather than the terrorists who carry out violence, be it Muslims, White Supremacists or Nazi ideologists. Sadly, President Macron has chosen to deliberately provoke Muslims, incl his own citizens, — Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 25, 2020

Как передает корреспондент RFI в Исламабаде, на заявления французского лидера отреагировали и другие политические фигуры Пакистана, в том числе министр планирования Асад Умар, заявивший, что «свобода слова не безгранична».

Также известно, что 25 октября, премьер-министр Хан обратился в дирекцию социальной сети Facebook c требованием блокировать публикации исламофобского характера после того, как в соцсети заявили о намерении блокировать контент с отрицанием Холокоста. «В контексте неоднократной клеветы, которой подвергаются мусульмане в социальных сетях, я бы попросил вас запретить исламофобию и ненависть в отношении ислама на Facebook, как это было сделано в случае публикаций о Холокосте», — написал Хан. Фрагмент его обращения приводит AFP.

Nous sommes aux côtés de la France suite à l’attentat terroriste qui a coûté la vie à Samuel Paty.



We stand by France’s side in the wake of the terrorist attack that killed Samuel Paty. https://t.co/IsSvCDXy5y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2020

Заявления Эмманюэля Макрона спровоцировали волну критики и в ряде других стран. Президент Турции Реджеп Эрдоган 26 октября призвал турок не покупать французские товары, а лидеров Евросоюза — прекратить «антиисламскую» программу Эмманюэля Макрона. В субботу Эрдоган также заявил о том, что французский президент нуждается в проверке психического здоровья. Лидеры ЕС поддержали Францию и осудили высказывания турецкого лидера.

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