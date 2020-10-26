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МИД Пакистана выразил протест послу Франции в связи с «исламофобской кампанией» Парижа

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В сентябре сатирическое издание «Charlie Hebdo» перепубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда, что вызвало волну протестов, в том числе и в Пакистане.
В сентябре сатирическое издание «Charlie Hebdo» перепубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда, что вызвало волну протестов, в том числе и в Пакистане. REUTERS/Akhtar Soomro
RFI
4 мин

Министерство иностранных дел Пакистана выразило в понедельник, 26 октября, протест послу Франции в Исламабаде в связи с «систематической исламофобской кампанией под видом свободы слова», которую, с точки зрения пакистанских властей, ведет Париж. Об этом сообщает агентство France-Presse.

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Поводом стало заявление президента Эмманюэля Макрона о свободе публиковать во Франции карикатуры, в том числе религиозного характера, сделанное во время церемонии прощания со школьным учителем Самюэлем Пати, убитом в парижском пригороде. Церемония проходила в Сорбонне в присутствии первых лиц Франции. Президент Макрон в своей речи заявил: «Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков». Он также отметил, что Пати «читал Коран и уважал своих учеников, независимо от их убеждений», а также «интересовался мусульманской цивилизацией», и был убит «именно за все это, потому что он олицетворял Республику, которая каждый день заново рождается в классах».

AFP передает, что в Пакистане 26 октября прошли несколько акций, осуждающих позицию французского лидера.

Ранее, в воскресенье, 25 октября, премьер-министр Пакистана Имран Хан критически отозвался о президенте Макроне и обвинил его в провоцировании «разобщенности и маргинализации, которые неминуемо ведут к радикализаци». Об этом он написал в своем твиттере. По мнению Имрана Хана, французский президент предпочел создавать дополнительную почву для разобщенности: «Жаль, что Эмманюэль Макрон выбрал поощрение исламофобии, атакуя ислам, а не террористов, которые прибегают к насилию».

Как передает корреспондент RFI в Исламабаде, на заявления французского лидера отреагировали и другие политические фигуры Пакистана, в том числе министр планирования Асад Умар, заявивший, что «свобода слова не безгранична».

Также известно, что 25 октября, премьер-министр Хан обратился в дирекцию социальной сети Facebook c требованием блокировать публикации исламофобского характера после того, как в соцсети заявили о намерении блокировать контент с отрицанием Холокоста. «В контексте неоднократной клеветы, которой подвергаются мусульмане в социальных сетях, я бы попросил вас запретить исламофобию и ненависть в отношении ислама на Facebook, как это было сделано в случае публикаций о Холокосте», — написал Хан. Фрагмент его обращения приводит AFP.

Заявления Эмманюэля Макрона спровоцировали волну критики и в ряде других стран. Президент Турции Реджеп Эрдоган 26 октября призвал турок не покупать французские товары, а лидеров Евросоюза — прекратить «антиисламскую» программу Эмманюэля Макрона. В субботу Эрдоган также заявил о том, что французский президент нуждается в проверке психического здоровья. Лидеры ЕС поддержали Францию и осудили высказывания турецкого лидера.

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