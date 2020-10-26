Париж передал Гааге одного из обвиняемых по делу о геноциде в Руанде

87-летнему Кабуге удавалось скрываться почти 20 лет до тех пор, пока он не был задержан под Парижем в мае 2020 года.

Париж передал Гааге Фелисьена Кабугу, обвиняющегося в финансировании геноцида тутси в Руанде и вооружении радикально настроенных группировок хуту. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщило агентство France-Presse.

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87-летнему Кабуге удавалось скрываться почти 20 лет до тех пор, пока он не был задержан под Парижем в мае 2020 года. Известно, что он был членом «Аказу» — радикальной группировки хуту, в которую входили родственники президента Руанды Жювеналя Хабиариманы и его супруги Агаты. При Хабиаримане Кабуга занимал должность президента Свободного радио и телевидения тысячи холмов, распространявшего призывы к убийству тутси. Кабуга обвиняется в вооружении отрядов ополченцев хуту «Интерахамве», действовавших в Руанде в 1994 году и, по подсчетам ООН, убивших около 800 тысяч человек, главным образом, представителей народности тутси.

По информации AFP, Кабуга должен быть передан в город Аруша в Танзании, где будет слушаться его дело. Однако было принято решение сперва перевезти Фелисьена Кабугу в Гаагу, где он пройдет медицинское обследование перед тем, как его переправят в Арушу. Адвокаты Кабуги подали прошение о том, чтобы дело их подзащитного рассматривалось в Нидерландах, так как, в виду возраста, а также пандемии COVID-19, Кабуга может не перенести перелет на африканский континент.

3 октября в Бельгии по делу о геноциде 1994 года в Руанде были задержаны еще три человека. Полиция не разглашает имена задержанных. Газета Le Vif предполагала, что это Пьер Бассабоссэ, Серафен Туаируа и Кристаф Ндангали. Бассабоссэ, как и Кабуга, был членом группировки «Аказу».

Корреспондент RFI в Брюсселе уточнял, что в Бельгии открыты пять судебных разбирательств по делу о событиях 1994 года. В декабре 2019 года бельгийский суд признал виновным в военных преступлениях и геноциде и приговорил к 25 годам бывшего руандийского чиновника Фабьена Неретсе.

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