Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в Беларуси

В воскресенье, 25 октября, истек срок ультиматума, который был объявлен Александру Лукашенко. От него требовали освободить политзаключенных и уйти в отставку.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в понедельник, 26 октября, в Беларуси начинается общенациональная забастовка. Накануне, в воскресенье, 25 октября, истек срок ультиматума, который был предъявлен оппозицией Александру Лукашенко. От него требовали освободить политзаключенных и уйти в отставку.

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«26 октября начнется общенациональная забастовка. Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы Тихановской.

Портал TUT.by и ряд белорусских телеграм-каналов передают, что к забастовке присоединяются или намерены присоединиться многие предприятия в Беларуси, в том числе Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей, «Гродно Азот» и другие. TUT.by также сообщает о том, что несколько компаний объявили понедельник выходным днем или ушли на каникулы, начиная с 26 октября, объяснив это решение техническими причинами и опасениями перебоев в работе транспорта и интернета, либо в знак солидарности. Информацию об общенациональной забастовке опровергают белорусские власти.

В Минске проходит марш пенсионеров и студентов. Телеграм-канал NEXTA также сообщил об акциях в поддержку общенациональной забастовки в белорусских городах, начиная с 18 часов.

Прокомментировали забастовку в Беларуси и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что российская и белорусская экономики тесно связаны, и для России важно, чтобы крупные промышленные предприятия Беларуси продолжали «ритмично и надежно» функционировать. Слова Пескова приводит «Интерфакс».

25 октября на улицах белорусских городов вновь прошли многотысячные акции протеста. Сообщалось о раненых в результате применения силовиками светошумовых гранат и огнестрельного оружия.

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