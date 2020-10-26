Стороны конфликта в Ливии начали переговоры в рамках Форума политического диалога

В понедельник, 26 октября, под эгидой ООН начались переговоры в рамках Форума политического диалога в Ливии. Незадолго до этого стороны конфликта подписали соглашение о введении постоянного режима прекращения огня в стране.

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Этот раунд переговоров — первый в рамках Форума политического диалога в Ливии. В нем принимают участие представители как политических сил, так и гражданского общества. Среди обсуждаемых тем — военные, экономические и политические вопросы. Миссия ООН в Ливии сообщила, что в совещании, проходящем по видеосвязи, участвуют 75 человек. Отмечается, что они были выбраны «по принципу равенства с географической, этнической, политической, родовой и социальной точек зрения». Переговоры по видеосвязи призваны подготовить почву для очной встречи участников Форума, намеченной на 9 ноября в Тунисе, а затем и для организации общих выборов в стране.

В пятницу, 23 октября, стороны ливийского конфликта подписали соглашение о введении постоянного режима прекращения огня. Страны ЕС выпустили совместное заявление, чтобы поприветствовать этот факт.

Подписание прошло в Женеве. Исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс отмечала, что данное соглашение является важным шагом на пути к стабильности в Ливии, однако призвала как можно скорее продолжить переговоры. Она также назвала недопустимым уровень иностранного вмешательства в происходящее в Ливии.

После падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии фактически установилось двоевластие. В столице действует сформированное при поддержке ООН Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, а восток Ливии контролирует Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара. С 2019 года ЛНА вела наступление на Триполи. ПНС активно поддерживают Катар и Турция, Хафтар пользуется поддержкой Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и России. Официальный Париж подозревается в теневой поддержке Ливийской национальной армии, хоть и заявляет, что не поддерживает ни Хафтара, ни Сараджа.

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