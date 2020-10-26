Торговая война между США и Китаем перешла в «медийную» стадию. На фото: лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп.

Китай в понедельник объявил об ответных мерах в отношении шести американских СМИ на своей территории. Такое решение было принято после того, как США объявили «органами пропаганды» ряд китайских СМИ и новостных агентств.

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Как говорится в заявлении пресс-секретаря МИД КНР, телеканал ABC Television, газета Los Angeles Times Daily и местная радиостанция Minnesota Public Radio в течение семи дней должны будут предоставить списки своих сотрудников, недвижимости и финансовых операций в Китае. Аналогичные меры касаются специализированного веб-сайта Bureau of National Affairs (BNA), журнала Newsweek, а также агентства Feature Story News.

Это является «необходимым ответом на необоснованные репрессии (со стороны правительства США) против китайских СМИ в Соединенных Штатах», – говорится в заявлении МИД Китая.

В прошлую среду Вашингтон расширил меры в отношении китайских СМИ, которых Белый дом обвинил в служении «пропаганде Пекина», и изменил их статус. Так как эти СМИ отныне считаются «иностранными представительствами», они отныне должны сообщать Государственному департаменту подробные сведения о своем персонале и своей недвижимости в Соединенных Штатах. Однако их журналистская деятельность не будет подвергаться никаким ограничениям, заверил глава дипломатии США Майк Помпео.

Американские меры коснулись шести изданий: Yicai Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review и Economic Daily.

Ранее, летом 2020, девять наиболее известных китайских СМИ были названы «зарубежными миссиями», включая официальное агентство China New News и телеканал CGTN. На это Пекин ответил, что под аналогичные меры попали агентства Associated Press (AP) и United Press International (UPI), а также телеканал CBS и радиостанция NPR.

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