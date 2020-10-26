Эрдоган призвал граждан Турции к бойкоту французских товаров

Президент Турции Реджеп Эрдоган в понедельник призвал турок не покупать французские товары, а лидеров Евросоюза призвал прекратить «антиисламскую» программу Эмманюэля Макрона. В субботу после слов Эрдогана о том, что французский президент нуждается в проверке психического здоровья, Франция ​​отозвала своего посла из Анкары.

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«Как они говорят во Франции: не покупайте турецкие марки, так и я призываю всех своих сограждан никогда не помогать французским маркам и не покупать их», – заявил в понедельник, 26 октября, Эрдоган, которого цитирует агентство Reuters. Франция является 10-м крупнейшим импортером в Турцию и седьмым рынком для экспорта Турецких товаров, отмечает при этом агентство. Французские автомобили являются одними из самых продаваемых автомобилей в Турции.

Кроме этого, турецкий лидер призвал европейских политиков положить конец «антиисламской» программе Макрона. Эти слова он произнес в речи по случаю начала торжественных мероприятий, посвященных дню рождения пророка Мухаммеда.

Дипломатический скандал между Турцией и Францией произошел после убийства под Парижем учителя Самуэля Пати. В посвященной учителю речи президент Макрон заявил о необходимости борьбы с сепаратизмом в стране. Политическому исламизму нужно давать отпор в школах, госучреждениях, культурных обществах и религиозных общинах, а также в мечетях, сказал Макрон.

В минувшие выходные в ряде арабских государств начались акции по бойкоту французских товаров. Так в Кувейте около шестидесяти кооперативов объявили бойкот французской продукции, а туристические агентства приостановили бронь на поездки во Францию, сообщает France-Presse. В некоторых супермаркетах Катара с полок были сняты французские товары. В Иордании оппозиционная партия «Фронт исламского действия» призвала граждан бойкотировать французские товары. Акции протеста против французского президента прошли перед посольством Франции в Тель-Авиве и на палестинских территориях.

Организация исламского сотрудничества (ОИС), объединяющая 57 мусульманских стран, в пятницу опубликовала заявление, в котором осудила публикацию карикатур на пророка Мухаммеда во Франции, которую она считает «систематической и постоянной атакой на чувства людей мусульманской веры».

МИД Франции 25 октября заявил, что призывы «нескольких государств Ближнего Востока» к бойкоту французской продукции беспредметны и должны быть прекращены. МИД добавил, что эти призывы искажают позицию Франции, которая поддерживает свободу совести, свободу выражения мнений, свободу религии и отказ от любых призывов к ненависти.

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