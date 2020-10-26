COVID-19: более 52 тысяч новых случаев во Франции, в Испании введен режим ЧС

Число подтвержденных случаев превысило 50 тысяч за сутки впервые с тех пор, как во Франции стало проводиться масштабное тестирование. Лилль, 15 октября 2020.

Во Франции выявили еще более 52 тысяч случаев COVID-19. Такие данные сообщили в министерстве здравоохранения страны вечером в воскресенье, 25 октября. Таким образом, с начала пандемии во Франции коронавирусной инфекцией заразились 1 138 507 человек, 34 654 пациента скончались в результате заражения.

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В министерстве отмечают, что по сравнению с началом сентября, когда лишь 4,5% тестов оказывались положительными, теперь COVID-19 обнаруживается в 17% проб.

Глава научного совета, консультирующего французское правительство по вопросам борьбы с COVID-19, Жан-Франсуа Дельфресси 26 октября рекомендовал французским властям ужесточить ограничительные меры для сдерживания второй волны пандемии. По его мнению, следует либо перенести начало комендантского часа на более раннее время, либо ввести частичный и более мягкий по сравнению с весенним карантин. Об этом Дельфресси рассказал в интервью радиостанции RTL. Он также предположил, что ежедневно реальное количество новых случаев инфицирования может составлять около 100 тысяч, если учесть, что число подтвержденных случаев превысило 50 тысяч за сутки впервые с тех пор, как во Франции стало проводиться масштабное тестирование.

В России оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил в понедельник, 26 октября, о том, что за прошедшие сутки было выявлено еще 17 347 случаев заражения, 5224 из них — в Москве. Предыдущий максимальный показатель количества заражений в штабе фиксировали 23 октября (17 340). За 24 часа 219 человек скончались от последствий заражения, а 7574 были выписаны. Таким образом, за все время наблюдений в России было выявлено 1 531 224 случая COVID-19. Жертвами инфекции стали 26 269 человек.

В московском департаменте транспорта заявили о том, что не будут пускать пассажиров с температурой 37,5 и выше в автобусы, метро и поезда Московских центральных диаметров. Определять температуру пассажиров будут установленные на входах тепловизоры.

Власти Испании приняли в воскресенье, 25 октября, решение ввести режим чрезвычайной ситуации для противодействия второй волне коронавирусной инфекции и установить комендантский час с 23 до 6 часов на всей территории страны, за исключением Канарских островов. Пока режим ЧС введен на 15 дней, однако El Pais передает, что он будет продлен до мая. 23 октября Испания стала первой европейской страной, в которой количество случаев заражения превысило миллион.

В Бельгии было принято решение запретить с понедельника, 26 октября, проведение спортивных занятий, а также ужесточить комендантский час: теперь он начинается в 22 часа, а магазины должны завершать работу к 20 часам.

В Италии на фоне ухудшающейся санитарной обстановки было принято решение закрыть до 24 ноября театры, кинотеатры, бассейны и спортзалы. Об этом заявили в администрации премьер-министра Джузеппе Конте. Сообщается, что школы будут проводить 75% уроков в дистанционном формате. Также в трех областях Италии — Лацио, Ломбардии и Кампании — уже действует комендантский час. Ожидается, что аналогичная мера будет введена на Сицилии и в Пьемонте.

Как сообщала газета La Repubblica, в ночь с субботы на воскресенье в центре Рима произошли столкновения между полицией и противниками комендантского часа — преимущественно представителями правых движений. Семь человек были задержаны. Акции протеста прошли и в Неаполе.

В Австралии, в Мельбурне в ночь со вторника на среду прекратит действовать карантин, введенный около трех месяцев назад для ограничения распространения COVID-19. Такое решение в понедельник, 26 октября, озвучили местные власти после того, как в штате Виктория, столицей которого является Мельбурн, в течение суток не было зафиксировано ни одного нового случая инфицирования. Возобновят работу рестораны и салоны красоты. Во время действия карантина, затронувшего 5 млн жителей Мельбурна, разрешалось перемещаться в радиусе 5 км и лишь по уважительной причине. AFP передает, что после снятия карантина границы между Викторией и другими австралийскими штатами пока останутся закрытыми. За все время пандемии в Австралии было зарегистрировано 27 500 случаев заражения, 905 человек скончались.

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