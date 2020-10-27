Сенат США утвердил кандидатуру Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда

В США Сенат утвердил кандидатуру Эми Кони Барретт, представленную президентом Дональдом Трампом, на должность судьи Верховного суда. За нее проголосовали 52 члена Верхней палаты американского Конгресса, против — 48. Эми Кони Барретт стала самой молодой судьей Верховного суда в американской истории.

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Церемония присяги Эми Кони Барретт прошла в Белом доме. На ней присутствовали в том числе президент США Дональд Трамп. Судья Верховного суда пообещала посвятить себя «сохранению» Конституции США.

48-летняя Эми Кони Барретт — консервативная католичка и не скрывает своего негативного отношения к абортам. С ее назначением республиканцы усилили свое влияние в Верховном суде и закрепили там свое большинство. Судьи ВС США назначаются пожизненно.

Должность судьи Верховного суда США стала вакантной после смерти Рут Бейдер Гинзбург. Она скончалась от рака в конце сентября 2020 года меньше чем за два месяца до проведения президентских выборов. Перед смертью Гинзбург пожелала, чтобы кандидатуру нового судьи Верховного суда объявили после голосования, однако Дональд Трамп решил не ждать результатов выборов.

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