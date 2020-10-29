В Саудовской Аравии совершено нападение на охранника французского консульства

В Джидде мужчина с ножом напал на охранника французского консульства

В городе Джидда в Саудовской Аравии мужчина с ножом напал на охранника французского консульства. Подозреваемый был задержан. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в МИД Франции.

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Сообщается, что нападение произошло утром 29 октября. «Нападавший был немедленно задержан саудовскими силами безопасности. Охранник был доставлен в больницу, его жизнь вне угрозы», — сообщается в коммюнике.

Al-Arabiya со ссылкой на официальные саудовские СМИ пишет, что подозреваемый — подданный Саудовской Аравии. Отмечается, что он напал на сотрудника французского консульства с «острым инструментом».

МИД Франции призывает французов в Саудовской Аравии «проявлять максимальную бдительность». Французов призывают «держаться в стороне» от всех многолюдных собраний и проявлять осторожность в поездках. Сами поездки «желательно сократить» до минимума.

Атака в Джидде произошла на фоне антифранцузских протестов в ряде стран Ближнего Востока и призывов к бойкоту французских товаров. Антифранцузские демонстрации вспыхнули из-за заявлений президента Эмманюэля Макрона о поддержке свободы на карикатуры. Об этом президент Франции заявил в Сорбонне на церемонии прощания с учителем Самюэля Пати, который показывал на уроке, посвященно свободе слова и ее границам, карикатуры на пророка Мухаммеда.

29 октября мужчина с ножом напал на людей в базилике Нотр-Дам в Ницце, в результате чего были убиты по меньше мере трое человек. В Авиньоне неизвестный с ножом попытался напасть на полицейских с криками «Аллаху Акбар». Он был застрелен полицей.

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