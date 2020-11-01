Нападение с холодным оружием в Квебеке: два человека погибли, подозреваемый задержан

Два человека были убиты и еще пятеро ранены в ходе нападения с использованием холодного оружия в ночь с субботы на воскресенье, 1 ноября в городе Квебеке (Канада). Полиция объявила о задержании подозреваемого.

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Как говорится в сообщении полиции Квебека, подозреваемый был задержан около 1 часа ночи (около 9 утра МСК). Правоохранители попросили жителей города пока не выходить на улицу.

***ATTENTION*** | Peu avant 1h du matin, le SPVQ a arrêté un suspect | Nous demandons toujours aux citoyens de la ville de Québec de rester à l’intérieur, les portes verrouillées car une enquête est toujours en cours. — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) November 1, 2020

AFP сообщает, со ссылкой на официального представителя полиции Квебека, о том, что нападавший, человек примерно 25 лет, был в «средневековой одежде», со шпагой. Он напал на людей в Старом городе (Vieux Québec).

29 октября в крупнейшем городе франкоязычной канадской провинции Квебек, Монреале, полицейские застрелили мужчину, который направлялся с ножом в сторону их служебного автомобиля. Одного полицейского тогда доставили в больницу в состоянии шока.

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