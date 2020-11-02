В Вашингтоне накануне выборов приготовились к акциям протеста и беспорядкам

3 ноября в США пройдут президентские выборы. На финишной прямой — действующий президент-республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент страны Джо Байден. Накануне выборов в Вашингтоне готовятся к массовым акциям протеста. Владельцы местных магазинов заколачивают витрины, а полиция предупредила о том, что некоторые улицы города, вероятно, будут перекрыты.

Реклама Читать далее

Владельцы магазинов и ресторанов в Вашингтоне заколачивают витрины фанерными щитами в преддверии возможных беспорядков в ходе манифестаций по итогам выборов.

Организация противников действующего президента ShutDownDC заявила, что проведет серию протестных акций, если Дональд Трамп будет переизбран. «Если Трампа переизберут, мы сделаем все возможное, чтобы расшатать систему, которая его поддерживает, — цитирует franceinfo одну из координаторов организации. — Это может быть министерство юстиции, Сенат, Верховный суд. Мы намерены быть шумными и неудобными, но не более».

Дональд Трамп уже предупредил, что если он проиграет эти выборы, то это будет означать, что голосование было сфальсифицировано. При этом, согласно всем опросам общественного мнения, Джо Байден опережает своего соперника. Однако и в 2016 году опросы предсказывали кандидату-демократу Хиллари Клинтон уверенную победу над Трампом.

Почти половина американских избирателей (около 43%) уже проголосовали досрочно. Как отмечает русская служба BBC, такая высокая явка также может свидетельствовать в пользу лидерства Джо Байдена в этой гонке. Ранее именно демократы настаивали на проведении досрочного голосования во избежание скопления людей на избирательных участках в период пандемии.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться