В Турции три дня спустя после землетрясения живыми нашли двух детей

Турецкие спасатели выносят на поверхность трехлетнюю девочку, найденную живой три дня спустя после землетрясения в Измире.

Трехлетняя и 14-летняя девочки были найдены живыми под завалами жилых домов в турецком Измире, три дня спустя после землетрясения, жертвами которого в Турции стали 83 человека.

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Трехлетняя Элиф Перинчек была найдена спасателями живой под завалами жилого дома в провинции Измир 65 часов спустя после землетрясения. Ребенка извлекли из-под обломков под аплодисменты собравшихся и отправили на обследование в больницу, сообщает 2 ноября AFP со ссылкой на турецкое правительственное агентство катастроф Afad.

Элиф Перинчек стала 106-м человеком, спасенным из-под завалов после мощного землетрясения, произошедшего на востоке Турции и греческом острове Самос в пятницу, 30 октября. Ранее, в субботу, спасателям удалось вытащить из-под завалов мать, двух сестер и брата Элиф Перинчек. Однако через некоторое время после спасения мальчик умер, сообщает турецкий телеканал TRT.

Ранее, в понедельник, спустя 58 часов после трагедии, под обломками другого здания спасатели нашли живой 14-летнюю Идил Сирин. Однако сестру девочки спасти не удалось, ее тело спасатели обнаружили среди завалов. Спасательная операция по поиску выживших по-прежнему продолжается.

Жертвами землетрясения в Турции стали, по последним данным, 83 человека. Еще два человека погибли на греческом острове Самос. Около тысячи человек пострадали, из них более 200 по-прежнему находятся в больницах. Власти установили 1864 палатки для временного размещения пяти тысяч человек, оставшихся без крыши над головой.

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