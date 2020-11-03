Кто станет 46-м президентом Соединенных Штатов? Действующий президент-республиканец Дональд Трамп или кандидат демократов, бывший вице-президент Джозеф Байден? Результаты американских выборов по штатам — в реальном времени по итогам основного дня голосования 3 ноября. А также итоги выборов Палаты представителей Конгресса и трети членов Сената.

Реклама Читать далее

►►► Выборы в США — результаты по штатам в реальном времени ЗДЕСЬ

Как отмечает «Голос Америки», на этот раз вопрос не только в том, будет ли республиканец Дональд Трамп переизбран на второй срок или проиграет демократу Джо Байдену, но и в том, когда станет известен результат голосования. Опросы показывают, что в ключевых штатах позиции кандидатов настолько близки, что чаша весов может склониться в пользу любой из сторон, хотя в национальных опросах лидирует Байден.

На президентских выборах 2020 года в США зафиксирован рекорд досрочного голосования: до вторника свой выбор сделали более 100 миллионов американцев, сообщил проект U.S. Elections Project при Университете Флориды. Это почти 40% всех граждан, имеющих право голоса, и 73% всех голосов, отданных на президентских выборах 2016 года.

Примерно две трети голосовавших досрочно отправили бюллетени по почте, остальные голосовали лично на избирательных участках. На прошлых выборах 2016 года досрочно сделали свой выбор 57 из почти 139 миллионов проголосовавших избирателей.

Нынешний повышенный интерес к досрочному голосованию во многом объясняется пандемией коронавируса (в США зафиксировано 9,2 млн случаев заражения и 231 000 умерших). Однако многие эксперты ожидают и общего рекорда явки на выборах 2020 года — участия в них порядка 150 миллионов избирателей.

Большой объем досрочного голосования по почте усложняет в этот раз процедуру подсчета бюллетеней и может увеличить сроки ожидания результатов выборов. Правила и процедуры подсчета бюллетеней, поданных до 3 ноября, определяются штатами, что увеличивает непредсказуемость сроков. Размах почтового голосования может обернуться ростом числа судебных исков по потенциально спорным бюллетеням, что тоже может затормозить подведение итогов.

Не упрощает ситуацию и двухступенчатая система выборов президента США — всенародное голосование, за которым следует голосование Коллегии выборщиков от штатов (14 декабря).

Всего выборщиков, представляющих свои штаты пропорционально численности населения, — 538. Число выборщиков в каждом штате равно числу его представителей в Конгрессе (это два сенатора и члены Палаты представителей, чье количество равно числу избирательных округов в штате). В Коллегии выборщики должны голосовать за кандидата, набравшего большинство голосов в их штате. Это «автоматическое» правило действует в 48 штатах, лишь в двух малонаселенных штатах Мэн и Небраска для выборщиков действует особое правило голосования.

Для победы одному из кандидатов надо получить как минимум 270 голосов. Поэтому исход выборов во многом определяют результаты голосования в ряде ключевых («колеблющихся») штатов с большим числом выборщиков и небольшим разрывом между кандидатами. В этот раз таких штатов порядка 13.

В новейшей истории США известны два случая, когда результаты всенародного голосования и решение Коллегии выборщиков не совпали. В 2000 году демократ Альберт Гор набрал больше голосов американцев, но президентом стал республиканец Джордж Буш-младший (после пересчета голосов в штате Флорида). В 2016 Дональд Трамп набрал на 3 миллиона (2%) меньше голосов, чем Хиллари Клинтон, но стал президентом, получив 306 голосов выборщиков против 232 у соперницы.

Во вторник в США также выбирали Палату представителей Конгресса в полном составе (435 депутатов) и треть Сената (35 мест из 100).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться