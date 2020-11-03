В США стартовали президентские выборы.

Десятки миллионов американцев придут во вторник, 3 ноября, на избирательные участки, чтобы выбрать, кто – Дональд Трамп или Джо Байден – проведет следующие четыре года в Белом доме. Одновременно в США проходят выборы в Палату представителей, частичные выборы Сената и голосование в 11 штатах за кандидатов на пост губернатора.

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Избирательные участки в некоторых восточных штатах открылись в 6 часов утра по местному времени (11:00 GMT). Результаты начнут поступать после 19:00 (24:00 GMT), когда закрываются участки в таких крупных штатах, как Джорджия. В большинстве других штатов избирательные участки закрываются в 20:00 по местному времени.

Подсчет окончательных результатов может занять несколько дней, а в этом году он будет замедлен из-за голосования по почте. Возможность голосования по почте была предоставлена из-за эпидемии коронавируса.

Более 99 миллионов американцев уже проголосовали досрочно, лично или по почте. Это чуть более 47% от всех зарегистрированных избирателей. Всего правом голоса обладают около 233 млн американцев (на предыдущих выборах президента в 2016 году проголосовало более 138 миллионов избирателей).

Первыми в этот вторник открылись два участка в штате Нью-Гэмпшир – там голосование началось еще в полночь по местному времени. В поселке Диксвилл-Нотч, где проживает всего 12 человек, все пять голосов избирателей были отданы за Джо Байдена, сообщает Reuters. На втором участке в Миллсфилде 16 голосов получил кандидат-республиканец Дональд Трамп.

Американским избирателям предстоит выбрать 46-го президента из двух кандидатов – действующего главы страны 74-летнего Дональда Трампа и его соперника 77-летнего Джозефа Байдена. Байден был вице-президентом два срока (с 2008 по 2016 год) при 44-м президенте США Бараке Обаме.

Инаугурация нового президента пройдет 20 января 2021 года в Вашингтоне.

Президент США избирается непрямым голосованием. После подсчета голосов избирателей в каждом из штатов формируется коллегия выборщиков, которые 14 декабря должны выбрать президента. Штаты с наибольшим числом избирателей имеют наибольшее число выборщиков. Голосовать выборщики должны в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате. Всего в США 538 выборщиков, для победы надо заручиться поддержкой как минимум 270.

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