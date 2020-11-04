Выборы в США: специалисты университета Флориды сообщили о рекордной явке

Специалисты университета Флориды сообщили в среду, 4 ноября, что явка на президентских выборах в США составила около 67% — рекордный показатель за последние 120 лет.

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Ранее сообщалось, что на выборах был зафиксирован рекорд досрочного голосования — до вторника, 3 ноября, свой выбор сделали более 100 миллионов американцев. Такие данные озвучил проект U. S. Elections Project при университете Флориды. Это почти 40% всех граждан, имеющих право голоса, и 73% всех голосов, отданных на президентских выборах 2016 года.

Однако и количество пришедших на избирательные участки в день голосования оказалось рекордным. На президентских выборах в США в 2016 году явка составила около 60%. На выборах-2020 этот показатель увеличился до 66,9%. Особенно высокую явку по сравнению с 2016 годом констатировали в штатах Висконсин, Вермонт и Мичиган. В Висконсине избирательные пункты посетили 78,5% граждан, имеющих право голосовать, что на 12,29% больше, чем четыре года назад. В Вермонте зафиксировали рост явки на 10,02% по сравнению с 2016 годом, а в Мичигане — на 9,97%.

Специалист университета Флориды Майкл МакДональд отмечает, что более 160 миллионов человек во всей стране посетили избирательные участки в день голосования. Ранее МакДональд прогнозировал явку в 65%, что эквивалентно участию около 150 миллионов избирателей. Особенно впечатляющими эти данные выглядят в контексте пандемии COVID-19 и действующих санитарных ограничений.

I posted PRELIMINARY estimates of the 2020 state and national turnout and voting-eligible population turnout rates



160 million people voted



Turnout rate: 66.9%



Highest turnout rate since 1900: 73.7%https://t.co/k7y6bGRInG — Michael McDonald (@ElectProject) November 4, 2020

Действующий рекорд явки был установлен в 1900 году и составил 73,7%. Кроме того, по данным U. S. Elections Project, выше 65% показатель поднимался в последний раз в 1908 году.

The New York Times предварительно констатирует, что большая часть сторонников демократов проголосовала досрочно, в то время как республиканцы предпочли прийти на избирательные участки в день голосования.

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