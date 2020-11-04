Выборы в США: Трамп заявил о своей победе, Байден призвал дождаться завершения подсчета голосов

Дональд Трамп в среду, 4 ноября, не дожидаясь окончания подсчета голосов, заявил о своей решительной победе на выборах в США. В штабе его конкурента Джо Байдена подчеркнули, что уверены в своих позициях, и призвали всех дождаться завершения подсчета.

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По информации The New York Times, к полудню по парижскому времени Трамп получил поддержку 213 выборщиков, а Байден — 238. Для победы кандидат должен набрать от 270 голосов выборщиков.

Джо Байден получил большинство в штатах Калифорния, Вашингтон, Орегон, Колорадо, Нью-Мехико, Иллинойс, Вирджиния, Мэриленд, Делавэр, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн.

Голоса выборщиков Айдахо, Монтаны, Юты, Вайоминга, Небраски, Северной и Южной Дакоты, Айовы, Миссури, Канзаса, Оклахомы, Техаса, Луизианы, Арканзаса, Миссисипи, Алабамы, Флориды, Теннесси, Южной Каролины, Кентуки, Индианы, Огайо и Западной Вирджинии достались Дональду Трампу.

Еще не завершен подсчет в штатах Невада, Аризона, Мичиган, Висконсин, Северная Каролина, Пенсильвания и Джорджия. В штабе Трампа полагают, что он получит голоса Джорджии, Пенсильвании и Северной Каролины, и это позволит ему преодолеть барьер в 270 голосов.

«Мы готовились выиграть эти выборы. Честно говоря, мы их и выиграли», — заявил действующий президент Дональд Трамп во время короткой пресс-конференции. Он также рассказал о готовности обратиться в Верховный суд США, чтобы оспорить нарушения в голосовании и прекратить подсчет, если он затянется. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем твиттере. Сейчас социальная сеть предупреждает пользователей, желающих прочитать публикацию Трампа, что сообщение или его часть могут не соответствовать действительности и противоречить гражданскому процессу участия в голосовании.

В штабе Байдена, а также в ряде американских СМИ заявление Трампа назвали провокацией и посягательством на демократический процесс голосования, принципы которого подчеркивают важность каждого голоса.

Джо Байден также выступил с заявлением, в котором призвал граждан дождаться завершения подсчета голосов. Он напомнил, что в истории страны были случаи, когда подсчет затягивался на несколько дней. Кандидат от демократов не исключил, что в контексте эпидемии COVID-19 в силу ряда санитарных ограничений он может затянуться и в этот раз. «Ни я, ни Дональд Трамп не можем заявлять, кто одержал победу. Это решение американского народа», — заявил Байден.

На президентских выборах 2020 года в США зафиксирован рекорд досрочного голосования: до вторника свой выбор сделали более 100 миллионов американцев, сообщил проект U.S. Elections Project при Университете Флориды. Это почти 40% всех граждан, имеющих право голоса, и 73% всех голосов, отданных на президентских выборах 2016 года.

Большой объем досрочного голосования по почте усложняет в этот раз процедуру подсчета бюллетеней и может увеличить сроки ожидания результатов выборов. Правила и процедуры подсчета бюллетеней, поданных до 3 ноября, определяются штатами, что увеличивает непредсказуемость сроков. Размах почтового голосования может обернуться ростом числа судебных исков по потенциально спорным бюллетеням, что тоже может затормозить подведение итогов.

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