В среду, 4 ноября, США официально вышли из Парижского соглашения по климату. В контексте президентских выборов в стране и продолжающегося подсчета голосов сложно предположить, будут ли американские власти пересматривать это решение и, если да, то когда.

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Парижское соглашение по климату было подписано представителями 195 стран в 2015 году. Оно должно вступить в силу в 2021 году и подразумевает сокращение выбросов парниковых газов, сдерживание глобального потепления и выделение развивающимся странам денежных средств для решения экологических проблем.

Соединенные Штатты, президентом которых на тот момент был Барак Обама, также присоединились к соглашению. Сменивший его Дональд Трамп начал критиковать соглашение и обещать выход из него США с момента вступления в должность. В 2019 году Вашингтон запустил официальный процесс выхода из соглашения. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил действия американского коллеги, напомнив, что в вопросах климата и экологии у человечества «нет запасного плана, так как нет запасной планеты». Он назвал решение Трампа «ошибкой» и заявил, что условия соглашения «не могут быть пересмотрены». Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, генеральный секретарь ООН Антонио Гутьеррес и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер также заявили о своем «разочаровании» в связи с решением Вашингтона.

При этом, по данным Всемирного банка, США и Китай возглавляют список стран с наибольшей эмиссией углекислого газа и других вредных веществ в атмосферу. Также в пятерку таких стран входят Индия, Россия и Япония.

Le Figaro отмечает, что такие страны, как Бразилия, Саудовская Аравия и Австралия воспользовались прецедентом, созданным США, чтобы оспорить или смягчить часть требований, сформулированных в Парижском соглашении.

Соперник Дональда Трампа в борьбе за должность президента Джо Байден обещал, что в случае его победы на выборах, США вновь присоединятся к Парижскому соглашению. Байден обещал подать соответствующее прошение в ООН в первый же день с момента вступления в должность в январе 2021 года. В случае одобрения ООН, США могут быть вновь включены в договор по истечении 30 дней после подачи прошения.

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