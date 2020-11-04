COVID-19: в Италии введут комендантский час и запретят работу торговых центров в выходные

На всей территории Италии будет введен комендантский час, власти Франци уточнили список товаров, разрешенных для продажи в супермаркетах в период карантина, а немецкие ученые спрогнозировали скачок смертности от коронавируса в середине ноября.

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Власти Италии приняли решение ввести на всей территории страны комендантский час, начиная с четверга, 5 ноября. Об этом в среду, 4 ноября, сообщает агентство France-Presse.

В связи с ухудшением санитарной обстановки премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал постановление, согласно которому с 5 ноября в стране с 22 до 5 часов действует комендантский час. В этот промежуток времени находиться на улицах разрешается лишь по причине, связанной с состоянием здоровья, или по рабочей необходимости. Конте также принял решение о закрытии торговых центров на выходные дни. Кроме того, пропускная способность общественного транспорта будет снижена до 50% от обычного пассажиропотока. Сообщается, что эти меры вводятся как минимум до 3 декабря.

В постановлении итальянским регионам также присвоена классификация — их разделили на зеленые, оранжевые и красные зоны в зависимости от эпидемиологического контекста. В министерстве здравоохранения Италии объяснили, что на присвоение того или иного цвета региону влияет около 20 различных факторов, в том числе загруженность больниц и отделений реанимации.

Правительство Франции во вторник, 3 ноября, уточнило список товаров, разрешенных для продажи в супермаркетах и крупных магазинах, оставшихся открытыми на период карантина. В него вошли средства гигиены, по уходу за детьми грудного возраста и бытовая химия.

Напомним, владельцы ряда предприятий, закрывшихся в карантин, а также мэры некоторых городов и ассоциации требовали от правительства открыть маленькие магазины на период карантина. Они указывали на то, что те же товары «не первой необходимости» — книги, одежду, игрушки и т. д. — можно купить в супермаркетах и онлайн, что дает магазинам-гигантам преимущество. Тогда французские власти решили закрыть отделы с товарами «не первой необходимости» в супермаркетах, но при этом не позволили маленьким магазинам, торгующим такой продукцией, работать в период карантина.

Декрет, выпущенный 3 ноября, также предписывает работающим магазинам ограничивать количество посетителей таким образом, чтобы на каждого человека приходилось как минимум 4 кв. м. площади помещения. Информация о максимально допустимом единовременно количестве посетителей должна быть вывешена на здания супермаркетов и магазинов.

Эксперты из Института динамики и самоорганизации имени Макса Планка в Германии спрогнозировали рост смертности от COVID-19 в ФРГ в середине ноября. Для анализа эпидемиологической ситуации они прибегли к математическим моделям. По их данным, во вторую волну пандемии коронавирусной инфекцией стали чаще заражаться люди старше 80 лет, в то время как до начала октября случаи инфицирования чаще фиксировались у граждан в возрасте до 60 лет. Ученые из Института Макса Планка предположили, что после рекордного количества случаев заражения, зафиксированного в конце октября, следует ожидать резкого скачка смертности вплоть до 800 человек в неделю в первые 14 дней ноября. В среду, 3 ноября, Институт имени Роберта Коха сообщил о том, что от последствий заражения COVID-19 за сутки скончался 131 пациент. Подсчеты исследователей из Института Макса Планка приводит DW.

В России за прошедшие сутки было выявлено еще 19 768 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 4 ноября сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в стране было зарегистрировано 1 млн 693 454 случая заражения. От последствий инфицирования в течение суток скончались 389 человек. За все время наблюдения жертвами инфекции стали 29 217 заразившихся. 15 567 пациентов были выписаны.

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