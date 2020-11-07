 Перейти к основному контенту
#Выборы в США – онлайн
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

Джо Байден одержал победу на президентских выборах в США, Трамп не признал поражение

Опубликовано:

В своем твиттере Байден выразил благодарность избравшим его гражданам и пообещал быть президентом абсолютно для всех американцев, независимо от того, за кого они голосовали на выборах.
В своем твиттере Байден выразил благодарность избравшим его гражданам и пообещал быть президентом абсолютно для всех американцев, независимо от того, за кого они голосовали на выборах. © AP - Andrew Harnik摄影
RFI
5 мин

Кандидат от демократов Джо Байден одержал победу на президентских выборах в США. Он станет 46-м президентом Америки. 55-летняя Камала Харрис станет первой в истории США женщиной-вице-президентом. Действующий президент Д. Трамп поражение признать отказался и объявил, что на следующей неделе его штаб оспорит результаты в суде.

Реклама

По итогам голосования Джо Байден получил голоса 290 выборщиков. Его соперник, действующий президент США Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков. Для победы требовалось 270 голосов.

В своем твиттере Байден выразил благодарность избравшим его гражданам и пообещал быть президентом для всех американцев, независимо от того, за кого они голосовали на выборах. AFP передает, что к Белому дому в Вашингтоне стекаются толпы граждан, чтобы отпраздновать победу Байдена. 

Во время предвыборной кампании Джо Байден обещал, что пересмотрит стратегию, которой придерживалась администрация Трампа, в борьбе с пандемией COVID-19 и остановит процесс прекращения членства США во Всемирной организации здравоохранения. Он также заявлял о намерении работать над улучшением экономической обстановки стране, и вновь принять Парижское соглашение по климату, из которого Соединенные Штаты вышли в период президентства Дональда Трампа. Кроме того, Байден озвучивал план проведения реформы пенитенциарной системы в США и сделать миграционную политику страны более гибкой. Отмечается, что для осуществления этих проектов ему предстоит получить поддержку Сената и Конгресса: несмотря на поражение Трампа в гонке за президентское кресло, республиканцы могут сохранить большинство в Сенате и усилить свои позиции в Палате представителей.

Мировые лидеры поздравили Джо Байдена с победой

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис с победой и призвал их к сотрудничеству.

Президент Европейского совета Шарль Мишель также заявил о том, что ЕС готов к серьезному трансатлантическому партнерству.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с США по вопросам торговли, обороны и защиты окружающей среды.

К поздравлениям присоединился и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

 

Подведение итогов голосования длилось три дня. Почти 75 млн американцев отдали свои голоса Байдену, Трампа поддержали около 70,5 млн проголосовавших граждан. Еще до подведения окончательных итогов Трамп заявил о том, что именно он одержал победу. 7 ноября Трамп заявил, что выборы далеко не окончены, и что с понедельника его штаб начнет оспаривать результаты в судах. .

Во время голосования 4 ноября в США была зафиксирована явка около 67% — рекордный показатель за последние 120 лет. Действующий рекорд явки был установлен в 1900 году и составил 73,7%. Кроме того, по данным U. S. Elections Project, выше 65% показатель поднимался в последний раз в 1908 году.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.