Джо Байден одержал победу на президентских выборах в США, Трамп не признал поражение

В своем твиттере Байден выразил благодарность избравшим его гражданам и пообещал быть президентом абсолютно для всех американцев, независимо от того, за кого они голосовали на выборах.

Кандидат от демократов Джо Байден одержал победу на президентских выборах в США. Он станет 46-м президентом Америки. 55-летняя Камала Харрис станет первой в истории США женщиной-вице-президентом. Действующий президент Д. Трамп поражение признать отказался и объявил, что на следующей неделе его штаб оспорит результаты в суде.

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По итогам голосования Джо Байден получил голоса 290 выборщиков. Его соперник, действующий президент США Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков. Для победы требовалось 270 голосов.

В своем твиттере Байден выразил благодарность избравшим его гражданам и пообещал быть президентом для всех американцев, независимо от того, за кого они голосовали на выборах. AFP передает, что к Белому дому в Вашингтоне стекаются толпы граждан, чтобы отпраздновать победу Байдена.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Во время предвыборной кампании Джо Байден обещал, что пересмотрит стратегию, которой придерживалась администрация Трампа, в борьбе с пандемией COVID-19 и остановит процесс прекращения членства США во Всемирной организации здравоохранения. Он также заявлял о намерении работать над улучшением экономической обстановки стране, и вновь принять Парижское соглашение по климату, из которого Соединенные Штаты вышли в период президентства Дональда Трампа. Кроме того, Байден озвучивал план проведения реформы пенитенциарной системы в США и сделать миграционную политику страны более гибкой. Отмечается, что для осуществления этих проектов ему предстоит получить поддержку Сената и Конгресса: несмотря на поражение Трампа в гонке за президентское кресло, республиканцы могут сохранить большинство в Сенате и усилить свои позиции в Палате представителей.

Мировые лидеры поздравили Джо Байдена с победой

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис с победой и призвал их к сотрудничеству.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

Президент Европейского совета Шарль Мишель также заявил о том, что ЕС готов к серьезному трансатлантическому партнерству.

Congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris #EU is ready to engage for a strong transatlantic partnership.



COVID-19, multilateralism, climate change and international trade are some of the challenges which Europe wants to address together.#EUCO https://t.co/lPKdcHjMdl — Charles Michel (@eucopresident) November 7, 2020

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с США по вопросам торговли, обороны и защиты окружающей среды.

К поздравлениям присоединился и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

Подведение итогов голосования длилось три дня. Почти 75 млн американцев отдали свои голоса Байдену, Трампа поддержали около 70,5 млн проголосовавших граждан. Еще до подведения окончательных итогов Трамп заявил о том, что именно он одержал победу. 7 ноября Трамп заявил, что выборы далеко не окончены, и что с понедельника его штаб начнет оспаривать результаты в судах. .

Во время голосования 4 ноября в США была зафиксирована явка около 67% — рекордный показатель за последние 120 лет. Действующий рекорд явки был установлен в 1900 году и составил 73,7%. Кроме того, по данным U. S. Elections Project, выше 65% показатель поднимался в последний раз в 1908 году.

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