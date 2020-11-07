COVID-19: новые меры в Греции, Италии и Польше, в Дании уничтожат поголовье норок

В ряде стран вводятся новые ограничительные меры для сдерживания второй волны пандемии COVID-19. В субботу, 7 ноября, стало известно о том, что в Греции, а также в некоторых регионах Италии начинает действовать повторный локдаун, ужесточаются ограничения в Польше. Великобритания приостанавливает въезд пассажиров из Дании, где на зверофермах выявили мутировавшую версия вируса, способную передаваться от норок к человеку.

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Не менее 16 миллионов жителей Италии должны будут соблюдать локдаун, начиная с 7 ноября. Мера вводится в областях Ломбардия, Пьемонт, Калабрия и Валле-д’Аоста, которые, согласно новой классификации, представленной итальянскими властями, являются зонами повышенной эпидемиологической опасности. С пятницы, 6 ноября, и до 3 декабря на территории всей страны действует комендантский час с 22 до 5 часов утра.

Новые ограничения вводят и в Греции. С 7 ноября гражданам, желающим покинуть место жительства, придется при помощи sms уведомлять власти о причине и времени выхода и ждать разрешения на выход, которое будет приходить им в ответном сообщении. Уважительных причин для выхода из дома лишь шесть, они связаны с базисными потребностями, например, посещением продовольственного магазина (в случаях, когда доставка продуктов на дом невозможна). Штраф за несоблюдение санитарных правил будет увеличен со 150 до 300 евро, также будет введен штраф для организаций, предоставляющих сотрудникам фальшивые разрешения на передвижение в период локдауна.

В Польше с 7 ноября временно прекращают работу театры, кинотеатры, а также торговые центры. Магазины, которые остаются открытыми, должны принимать клиентов таким образом, чтобы на одного человека приходилось не менее 10 кв. м площади магазина, если же общая площадь — свыше 150 кв. м, на одного посетителя должно быть отведено не менее 15 кв. м. В образовательных учреждения процесс обучения полностью становится дистанционным.

Власти Великобритании временно запретили въезд лицам, прибывающим из Дании, за исключением британских граждан и людей, постоянно проживающих в Соединенном Королевстве. Тех, кто будет допущен на территорию Великобритании, обяжут уйти на двухнедельный карантин. Эта экстренная мера была принята министерством транспорта на фоне информации о мутировавшем штамме COVID-19, распространившимся среди популяции датских норок.

Дания является одним из лидеров по производству и экспорту норочьего меха. Сообщается, что в питомниках и на зверофермах в стране находятся 12–17 млн особей. У зверьков был обнаружен мутировавший SARS-CoV-2, способный передаваться человеку и препятствующий образованию антител, что создает проблемы для тестирования и создания вакцины от коронавируса. Датские власти приняли решение уничтожить животных. Об этом 4 ноября сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен. Кроме того, по ее словам, более 10 человек в регионе Северная Ютландия к настоящему моменту заразились новой версией вируса. В регионе был введен карантин.

В датском научно-исследовательском институте Statens Serum предупредили, что разведение норок в период текущей пандемии представляет опасность и грозит новой волной эпидемии и круговой передачей мутирующих версий вируса от человека к животному. Ученые объясняют, что изначально на фермы COVID-19, к которому оказались восприимчивы норки, был занесен человеком, в организме животного вирус мутировал.

Весной появление мутировавшей версии COVID-19, способной передаваться от норок человеку, выявили на фермах в Нидерландах. Тогда тоже были принято решение об уничтожении поголовья. 6 ноября Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что вирус также нашли на зверофермах в Италии, Испании, Швеции и США.

В России оперативный штаб по борьбе с пандемией COVID-19 в субботу, 7 ноября, сообщил о том, что за прошедшие сутки было выявлено еще 20 396 случаев заражения, 364 пациента скончались, 16 803 человека были выписаны.

В министерстве здравоохранения Франции вновь сообщили вечером 6 ноября о рекордном количестве случаев инфицирования, выявленных за прошедшие сутки, — 60 486. Еще 405 человек скончались в больницах от последствий заражения. За все время наблюдения жертвами пандемии во Франции стали 39 865 человек.

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