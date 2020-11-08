В мире более 50 миллионов человек заразились коронавирусом

Избранный президент США Джо Байден уже заявил, что создаст «кризисную группу, состоящую из ученых и экспертов», которые разработают план по борьбе с COVID-19, который вступит в силу 20 января 2021-го, т.е. в день его инаугурации.

В воскресенье, 8 ноября, число выявленных случаев COVID-19 достигло 50 миллионов. Об этом свидетельствуют данные центра системных исследований университета Джона Хопкинса, который собирает статистику по всему миру. Худшая статистика по-прежнему в США: почти 10 млн. заболевших. Россия и Франция «делят» четвертое-пятое места по числу официально зарегистрированных больных.

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От коронавируса в мире умерли более 1 млн 250 тыс. человек. Выздоровели почти 33 миллиона.

По данным университета Джона Хопкинса, в США число зарегистрированных случаев заболевания к 8 ноября 2020 года достигло 9,8 млн. Умерли более 237 тысяч человек.

На втором месте — Индия: 8,5 млн случаев. Умерло более 126 тысяч человек. В Бразилии выявили 5,6 млн заболевших, из них скончались более 162 тысяч.

В России зарегистрировано 1 774 334 случаев COVID-19, при этом умерли 30 537 человек.

Во Франции, идущей вслед за Россией в этом печальном рейтинге, число выявленных случаев почти такое же — 1 млн 748 тыс. (данные на вечер субботы, 7 ноября), при этом жертвами коронавируса стали уже более 40 тысяч человек.

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