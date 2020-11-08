COVID-19: Байден создает кризисное подразделение, Европа принимает новые ограничения.

Избранный накануне президент США Джо Байден объявил, что борьба с коронавирусом является одной из его приоритетных задач. С понедельника он начнет создание кризисного подразделения по борьбе с эпидемией коронавируса. В Европе вводят дополнительные ограничения, которые порой вызывают протест у местного населения.

Реклама Читать далее

В своей первой речи после объявления результатов президентских выборов в США, Джо Байден заявил, что создаст «кризисную группу, состоящую из ученых и экспертов». Они должны разработать план по борьбе с эпидемией COVID-19, который вступит в силу с 20 января 2021 года, то есть в день его инаугурации.

США являются страной, наиболее пострадавшей от коронавируса. В последние несколько дней там наблюдается усиление эпидемии с рекордным числом новых заражений. За последние 24 часа там было зарегистрировано более 131 000 новых случаев заражения и около 1000 смертей. Общее число погибших от COVID-19 превысило 237 000 человек.

Рекорды заболеваемости и протесты в Европе

Во Франции, в субботу, 7 ноября, число смертей, связанных с COVID-19, превысило 40 000 с начала эпидемии. Согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения Франции, за последние 24 часа в больницах было зарегистрировано 306 смертельных случаев, общее число погибших с начала эпидемии в стране составило 40 169 человек.

В Польше, где зарегистрировано чуть более полумиллиона случаев заражения COVID-19, для борьбы с эпидемией власти объявили о закрытии театров и кинозалов, в торговых центрах открыты только магазины первой необходимости. Школьники перешли на дистанционное обучение.

Португалия присоединилась к странам, которые объявили комендантский час в связи с второй волной коронавируса, заявил в субботу премьер-министр страны Антонио Коста.

В Греции, вслед за Францией, Великобританией, Ирландией и Италией, объявили о мерах изоляции. Для выхода из дома местные жители должны получать разрешение по SMS, в населенных пунктах за исполнением карантинных мер следит полиция на специальных блокпостах. Штраф за нарушение карантина или отказ от ношения маски увеличился вдвое, теперь он составляет 300 евро. Как передает France-Presse, перед началом локдауна в пятницу вечером из Афин выехало более 70 000 автомобилей, что вызвало огромные пробки.

В Германии, в Лейпциге, в субботу произошли столкновения между полицией и «антимасочниками». Полиция разогнала крупный митинг протестующих против новых ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. По сообщению France-Presse, на митинг собрались около 20 000 человек, полиция произвела несколько задержаний.

В Мадриде несколько сотен человек провели в субботу манифестацию на набережной Прадо против «диктатуры» вируса COVID-19 и ограничений, введенных испанскими властями в попытке остановить эпидемию. На акции присутствовали противники вакцинации, сообщает France-Presse. «Им необходимо сократить население», и «они начали с убийства стариков в домах для престарелых», – передает корреспондент агентства слова одного их протестующих.

Согласно подсчетам AFP, сделанным по данным из официальных источников, пандемия коронавируса унесла жизни более 300 000 человек на европейском континенте, выявлено более 12 миллионов случаев инфицирования. Европа – второй регион в мире по числу погибших, после Латинской Америки и Карибского бассейна (более 410 000 смертей). Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 49 миллионов случаев заражения COVID-19, не менее 1 251 031 человек скончались.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться