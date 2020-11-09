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COVID-19: вакцина Pfizer и BioNTech показала 90-процентную эффективность

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По итогам третьего этапа, как сообщили в Pfizer и BioNTech, удалось установить, что при двукратном введении вакцины иммунитет достигается через 7 дней после введения второй дозы.
По итогам третьего этапа, как сообщили в Pfizer и BioNTech, удалось установить, что при двукратном введении вакцины иммунитет достигается через 7 дней после введения второй дозы. AFP/File
RFI
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Фармацевтические компании Pfizer и лаборатория BioNTech заявили о том, что разработанная ими вакцина от COVID-19 подтвердила эффективность в 90% случаев. Такие данные были озвучены в понедельник, 9 ноября, по итогам третьего этапа тестирования вакцины.

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О начале партнерских испытаний американской формацевтической компании Pfizer и немецкой лаборатории BioNTech в Майнце стало известно в апреле 2020 года. По данным немецкого Института имени Пауля Эрлиха, в исследованиях должны были принять участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Цель первого цикла испытаний заключалась в том, чтобы определить общую переносимость вакцины здоровым организмом. На втором этапе вакцину протестировали на добровольцах из наиболее уязвимых для инфекции групп.

По итогам третьего этапа, как сообщили в Pfizer и BioNTech, удалось установить, что при двукратном введении вакцины иммунитет достигается через 7 дней после введения второй дозы, после однократного введения препарата иммунитет возникает спустя 28 дней. Третий этап — решающий перед тем, как лаборатории могут подать запрос на сертификацию препарата.

AFP со ссылкой на заявления дирекций компаний сообщает, что до конца 2020 года они предполагают произвести до 50 млн доз вакцины, а в течение 2021 года увеличить это количество до 1,3 млрд.

Действующий президент США Дональд Трамп поприветствовал итоги третьего этапа тестирования препарата. Объявленный победителем выборов американского президента Джо Байден заявил о «надежде», которую дает заявление Pfizer и BioNTech, но предупредил о «долгой битве», которая еще предстоит в борьбе с пандемией.

На фоне сообщений о прогрессе в разработке вакцины ускорился рост на европейских биржах.

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