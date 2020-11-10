В Крыму открылось почетное консульство Никарагуа — это первое иностранное представительство после аннексии.

В Крыму впервые после аннексии полуострова открылось иностранное представительство — почетное консульство Никарагуа. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает РИА Новости. В церемонии открытия в Симферополе приняла участие посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.

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Как ранее сообщало агентство ТАСС, почетным консулом Никарагуа на аннексированном полуострове стал бывший полномочный представитель президента Владимира Путина в Крыму Олег Белавенцев. Эта должность дает ему дипломатический иммунитет.

В марте 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Белавенцева к 13 годам тюрьмы по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны.

Из-за открытия консульства в Крыму Украина пригрозила Никарагуа санкциями.

Крым был признан частью России семью государствами — это Афганистан, Венесуэла, Куба, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Судан.

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