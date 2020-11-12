Следственная служба Армении задержала 10 лидеров оппозиции после протестной акции в Ереване

Больше сотни человек, в том числе и многие организаторы акции, были задержаны полицией. Позже в МВД сообщили, что все задержанные были освобождены. 11 ноября 2020 г. Ереван

После протестной акции в Ереване были задержаны 10 лидеров оппозиции. О этом в четверг, 12 ноября, сообщили в Специальной следственной службе Армении.

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Задержания прошли в рамках уголовного дела о нарушениях организации и проведения массовых собраний. В следственной службе отмечают, что были задержаны лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, заместители глав партии «Родина» Ара Саакян и Республиканской партии Эдуард Шармазанов, руководитель телеканала «Еркир Медиа» и член партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян, а также активисты оппозиции Давид Амбарцумян и Сурен Суренянц.

По обвинению в несоблюдении правил обращения с материалами, содержащими государственную тайну, ССС задержала председателя партии «Родина» Артура Ванецяна, глава партии «Национальная безопасность» Гарника Исагуляна, глава партии «Одна Армения» Артура Казиняна и члена «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна. Ванецакяна также обвиняют в организации массовых беспорядков.

Протестные акции начались в Ереване того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании с Азербайджаном и Россией соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение о прекращении боевых действий предполагает передачу части районов Азербайджану и размещение в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента.

В среду, 11 ноября, состоялся многотысячный митинг противников премьер-министра Пашиняна. 17 оппозиционных партий призвали своих сторонников выйти на площадь Свободы, чтобы выразить несогласие с условиями соглашения по Карабаху. Более ста человек были задержаны.

Фракция премьера «Мой шаг», имеющая большинство в парламенте Армении, в ответ на требования оппозиции распространила заявление, в котором потребовала от противников соглашения представить план, который позволит одержать победу в Карабахе. «Прежде чем обсуждать легитимность известного заявления о прекращении карабахской войны, мы предлагаем, чтобы оппозиция очень четко заявила всем армянам и всему миру, что они выступают за отмену российского посредничества, за вывод российских миротворцев с линии соприкосновения, за продолжение войны. После этого заявления оппозиционные силы должны также представить предлагаемую дорожную карту для победы в возобновленной войне», — говорится в заявлении фракции.

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