В ЕС раскритиковали Китай за решения, нарушающие автономию Гонконга

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в четверг, 12 ноября, выступил с заявлением, в котором призвал Пекин и гонконгское правительство отказаться от решений, ставящих под угрозу свободу и автономию Гонконга.

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Заявление Борреля посвящено вступлению в силу 11 ноября принятого Пекином постановления, наделяющего местные власти правом отстранять от должности лиц, которые предположительно могут представлять угрозу национальной безопасности.

Declaration of @JosepBorrellF on behalf of 🇪🇺 on the disqualification of members of the #HongKong Legislative Council



it constitutes a further severe blow to political pluralism & freedom of opinion



EU calls for immediate reversal of the latest decisionshttps://t.co/8louM5zxOB — EU Council Press (@EUCouncilPress) November 12, 2020

В соответствии с этим постановлением, 11 ноября четыре члена законодательного собрания Гонконга, занимающие продемократические позиции, были лишены мандатов. Другие члены совета, разделяющие продемократические позиции, заявили о намерении тоже покинуть парламент в знак солидарности с отстраненными.

В ЕС заявили, что Пекин таким образом наносит удар по политическому плюрализму и свободе слова в Гонконге, и призвали китайские власти отказаться от спорных решений.

В США отстранение от работы четверых депутатов назвали нарушением автономии Гонконга. Вашингтон пригрозил ввести новые санкции в отношении Китая. Соответствующее заявление в среду, 11 ноября, сделал советник президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен.

По словам О’Брайена, отстранив демократически настроенных членов совета, «коммунистическая партия Китая грубо нарушила свои международные обязательства». Советник по вопросам безопасности также подчеркнул, что Вашингтон продолжит выявлять тех, на ком лежит ответственность за нарушение принципов свободы в автономии, и вводить в их отношении санкции. В понедельник, 9 ноября, США уже ввели санкции в отношении еще четырех высокопоставленных лиц, в том числе главы полиции Гонконга и заместителя начальника гонконгского бюро службы национальной безопасности. Им запрещен въезд в Штаты, а их активы, если таковые имеются на территории США, должны быть заморожены.

В отношении Китая и Гонкога уже действует ряд американских санкций. Их введение было связано в том числе с принятием этим летом спорного закона о национальной безопасности автономии. В июле Вашингтон приостановил продажи высокотехнологичного оборонного оборудования Гонконгу, чтобы оно не оказалось в распоряжении Пекина. Также США заморозили выдачу виз китайским должностным лицам, чья деятельность угрожает автономии Гонконга. В августе Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении представителей китайских и гонконгских властей в связи с «подавлением свободы слова и собраний граждан Гонконга».

В Пекине утверждают, что закон о нацбезопасности был принят в июне для предотвращения терроризма, внешнего вмешательства и угрозы власти.

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