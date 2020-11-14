В Египте показали крупнейшую археологическую находку этого года

В Египте продемонстрировали более ста древних саркофагов, обнаруженных в некрополе Саккара недалеко от Каира

В Египте в субботу, 14 ноября, продемонстрировали более ста древних саркофагов, обнаруженных в некрополе Саккары недалеко от Каира. Эта археологическая находка стала для Египта крупнейшей в году.

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Речь идет о деревянных запечатанных саркофагах, захороненных более двух тысяч лет назад. В них хоронили египетских правителей Позднего периода (примерно с 700 до 300 года до н. э.) и государства Птолемеев (323–30 до н. э.). Археологи вскрыли один из саркофагов, в котором находилась мумия, завернутая в расписанную иероглифами ткань.

Все саркофаги нашли в некрополе Саккары к югу от Каира. Там же в прошлом месяце нашли порядка 60 саркофагов в прекрасном состоянии, захороненных более 2500 лет назад. Министр туризма и древностей Египта Халед Эль-Энани отмечает, что Саккара пока не открыла все свои сокровища.

В селении Саккара находится древнейший некрополь столицы Древнего Царства — Мемфиса. Он входит в список всемирного наследия Юнеско.

Помимо саркофагов в гробницах были найдены более 40 статуэток и погребальные маски. Эти находки распределят по нескольким египетским музеям. Часть из них отправится в новый музей, который откроется недалеко от знаменитых пирамид Гизы на окраине Каира.

В ближайшие недели египетское министерство туризма и древностей должно объявить о еще одной находке, сделанной в некрополе Саккары.

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