В Кашмире произошло крупнейшее с начала года столкновение между Индией и Пакистаном

Поселение в районе линии контроля в Кашмире, 13 ноября 2002 г.

В пятницу, 13 ноября, на линии контроля в Кашмире произошло крупнейшее с начала года столкновение между военными Индии и Пакистана с применением артиллерии. С обеих сторон погибли военнослужащие и мирные жители, сообщает корреспондент RFI в Бангалоре.

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Индия сообщила о гибели шести мирных жителей, трех солдат и пограничника со своей стороны. В Пакистане заявили, что на его территории при обстрелах погибли четверо гражданских лиц и солдат. Сообщается также о раненых с обеих сторон.

Стороны возлагают друг на друга вину в развязывании боевых действий. Как указывает индийская армия, военные Пакистана пытались пересечь условную границу в Кашмире, чтобы проникнуть в индийский штат Джамму и Кашмир. Индийские военные заявляются, что в ответ открыли огонь, нанеся урон пакистанской военной инфраструктуре. В Исламабаде указывают, что действия индийской армии стали явным нарушением договоренностей о прекращении огня от 2003 года.

На условной границе между Индией и Пакистаном (так называемой линии контроля) регулярно происходят столкновения с применением артиллерии. Обе страны, обладающие ядерным оружием, заявляют свои права на Кашмир — горный регион в Гималаях.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что в субботу отправится в регион на встречу с военными по случаю важнейшего индуистского праздника Дивали (фестиваля огней). Наредра Моди после прихода к власти ежегодно отмечает этот праздник в окружении солдат.

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