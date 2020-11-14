В Нагорном Карабахе начался обмен телами погибших

С начала развертывания миротворческих сил России в Нагорном Карабахе военные самолеты совершили 95 перелетов, 22 из которых – за последние сутки. Командный пункт миротворческих сил организован в Степанакерте.

В Нагорном Карабахе продолжается развертывание миротворческих сил России. В районе Шуши стороны конфликта приступили к обмену телами погибших. Информационные агентства в субботу, 14 ноября, распространили информацию о том, что жители районов, которые 15 ноября должны перейти под контроль Азербайджана, сжигают дома перед тем, как уехать в Армению.

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Во время брифинга руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что на территории Нагорного Карабаха начала патрулирование российская военная полиция, вдоль линии соприкосновения в так называемой зоне «Юг» были сооружены 14 постов для круглосуточного наблюдения, в зоне «Север» — три, планируется установить еще пять.

В зону «Юг» входят территории вокруг Степанакерта, Агдама и Лачина, «Север» включает в себя Мардакерт и часть Тертерского и Агдамского районов. По словам Конашенкова, миротворцы фиксируют соблюдение режима прекращения огня на линии соприкосновения. В районе Шуши стороны конфликта приступили к обмену телами погибших. Представитель министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян написала в фейсбуке, что на данный момент точно известно о гибели 2317 военнослужащих. Агентство «Интерфакс» отмечает, что в пятницу, 13 ноября, в министерстве обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщали о гибели 1383 военнослужащих.

С начала развертывания миротворческих сил России в Нагорном Карабахе военные самолеты совершили 95 перелетов, 22 из которых — за последние сутки. Командный пункт миротворческих сил организован в Степанакерте. Генерал-майор Конашенков также подчеркнул, что миротворческие силы находятся в постоянном контакте с оборонными ведомствами Армении и Азербайджана.

Напомним, ночью 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно этому документу, Армения обязуется вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. Кроме того, за Азербайджаном остаются территории, занятые его армией в ходе этой шестинедельной войны — в их числе земли, находившиеся в составе НКР, включая стратегически значимый город Шуша.

В субботу, 14 ноября, информационные агентства распространили информацию о том, что жители районов Нагорного Карабаха, которые, согласно договору о прекращении боевых действий, 15 ноября должны перейти под контроль Азербайджана, сжигают дома перед тем, как уехать в Армению. Об этом сообщило AFP, кадры горящих построек в Кельбаджарском районе Карабаха распространило агентство AP.

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