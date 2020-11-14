NYT: Израильские спецслужбы по заданию США убили в Тегеране второго человека «Аль-Каиды»

На месте атаки на американское посольство в Танзании, 7 августа 1998 г.

Как сообщила 13 ноября The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке, второй человек в «Аль-Каиде» Абдулла Ахмед Абдулла был убит еще в августе этого года в Иране израильскими спецслужбами по заданию США. Ни одна из сторон официально не подтверждает эту информацию. В иранском МИД назвали ее сфабрикованной.

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Абдулла Ахмед Абдулла (известный также как Абу Мохаммед аль-Масри) родился в Египте в 1963 году, в молодости профессионально играл в футбол. После советского вторжения в Афганистан переехал в эту страну и присоединился к моджахедам. После войны ему запретили возвращаться в Египет. В это время Абдулла Ахмед Абдулла познакомился с Усамой бен Ладеном.

Его обвиняют в организации кровопролитных атак на американские посольства в Кении и Танзании 7 августа 1998 года, в результате которых погибли 224 человека и более пяти тысяч получили ранения.

Абдулла Ахмед Абдулла числится в американском списке самых разыскиваемых преступников. ФРБ предлагает 10 миллионов долларов за любую информацию, которая поможет его схватить.

Убийство в Тегеране?

По данным The New York Times, 7 августа 2020 года в Тегеране двое мотоциклистов обстреляли машину, в которой ехал мужчина и молодая женщина. Как пишет американская газета, убитыми оказались Абдулла Ахмед Абдулла и его дочь Мириам, вдова одного из сыновей Усамы бен Ладена. А убийство осуществили агенты израильских спецслужб по заданию США в годовщину нападений на американские посольства в Восточной Африке.

Ранее иранские СМИ утверждали, что за рулем обстрелянной машины находится член ливанской группировки «Хезболла». Однако источники NYT утверждают, что это не так.

Один из вопросов, который поднимает издание — возможное сотрудничество шиитского Ирана и суннитской террористической группировки «Аль-Каида». Как пишет NYT, Иран всегда отрицал, что укрывал членов «Аль-Каиды». Однако Иран и раньше сотрудничал с суннитскими группировками, поддерживал «Хамас» и «Палестинский исламский джихад» и «Талибан».

Официального подтверждения нет

14 ноября МИД Ирана заявил, что на территории страны не проживают члены «Аль-Каиды», а информацию NYT об убийстве второго человека «Аль-Каиды» в Тегеране назвал сфабрикованной. По словам официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, США и Израиль «пытаются снять с себя ответственность за преступные действия „Аль-Каиды“ и других террористических группировок», связывая с ними Иран через публикации в СМИ.

Ни США, ни Израиль не подтвердили информацию о возможном убийстве Абдуллы Ахмеда Абдуллы в Тегеране. О его возможной гибели ничего не сообщила и «Аль-Каида».

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