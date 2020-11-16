Компания Moderna объявила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна на 94,5%.

Показатель, заявленный компанией Moderna, немного выше, чем объявленная на прошлой неделе эффективность вакцины, созданной Pfizer совместно с BioNTech. В настоящее время Moderna проводит третью фазу клинических исследований с участием более 30 000 волонтеров. Испытание началось в июле, сегодня опубликованы его промежуточные результаты. Великобритания уже объявила о закупке 5 миллионов вакцин.

Реклама Читать далее

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила в понедельник, 16 ноября, что ее вакцина против COVID-19 на 94,5% снижает риск заражения этой болезнью. На прошлой неделе альянс Pfizer-BioNTech заявил о 90-процентной эффективности своей вакцины.

Заявление Moderna означает, что во время широкого клинического испытания (третьей фазы) риск заболевания COVID-19 был на 94,5% меньше у испытуемых, получивших вакцину, по сравнению с группой, получившей плацебо. 90 участников в группе плацебо заразились COVID-19, по сравнению с пятью — в вакцинированной группе.

Пока не ясно, как долго действует вакцина, это покажет время. Но если такой уровень эффективности окажется одинаков для всего населения земного шара, то, по данным Центра по контролю за заболеваниями США, это будет одна из самых эффективных вакцин. Она сопоставима с вакциной против кори, которая эффективна в 97% случаев и намного эффективнее, чем вакцина против сезонного гриппа (от 19% до 60% в зависимости от штамма).

Великобритания уже заказала пять миллионов доз новой вакцины, сообщает Sky News со ссылкой на минздрав.

«Мы можем увидеть луч надежды», — заявил британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, которого цитирует «Новая газета». Министр назвал «прекрасной» новостью то, что препарат Moderna показал эффективность 94,5%. По словам Хэнкока, британцы могут получить вакцину весной 2021 года.

Всего Великобритания ожидает поставок семи разных вакцин — 335 млн доз — чтобы, по выражению Хэнкока, «гарантированно получить большой разброс».

Напомним, согласно предварительным результатам, заявленным на прошлой неделе другими производителями, вакцина компании Pfizer эффективна на 90%, а российская вакцина Sputnik V – на 92%.

Согласно пресс-релизу Moderna, среди вакцинированных людей не было зарегистрировано тяжелых форм заболевания COVID-19, против 11 в группе плацебо. По данным Moderna, около 9-10% вакцинированных людей после второй дозы имели побочные эффекты, такие как усталость, боль в мышцах или покраснение вокруг места инъекции.

«Это поворотный момент в разработке нашей вакцины-кандидата против COVID-19», – прокомментировал сообщение Moderna глава компании Стефан Бансель. «Этот положительный промежуточный анализ третьей фазы нашего исследования дает нам надежду на то, что наша вакцина может предотвратить болезнь COVID-19, включая тяжелую форму». Однако независимые ученые-эксперты пока не изучили эти результаты.

С осторожностью отнестись к появлению вакцины против COVID-19 с высокой эффективностью призвал, несмотря на обнадеживающие признаки, и глава минздрава Великобритании. «Пока всё это – предварительно данные, а производственные мощности еще не достигли нужного размаха», – сказал Мэттью Хэнкок.

Moderna планирует подать заявку на получение регистрационного удостоверения в США «в ближайшие недели». Если вакцина будет одобрена американским Агентством по лекарственным средствам (FDA), то скорость ее разработки будет считаться «научным подвигом», комментирует France-Presse: она была подготовлена менее чем через год после начала распространения вируса из Китая. В случае успеха Moderna намерена произвести 20 миллионов доз уже к концу декабря.

Для сравнения: в 1950-х годах на разработку и лицензирование вакцины от кори ушло девять лет. Согласно публикации журнала Jama, за последние десять лет среднее время разработки 21 вакцины, одобренной FDA, составило восемь лет.

В ЕС Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ввело ускоренную процедуру, которая позволяет ему анализировать данные о безопасности и эффективности вакцин еще до подачи официального запроса производителя на их лицензирование. Вакцинация в Европейском союзе может начаться «в первом квартале 2021 года» согласно самому «оптимистическому» сценарию, сообщил France-Presse на прошлой неделе директор европейского Агентства по эпидемическим заболеваниям.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться