COVID-19: новые рекорды заболеваемости и новости о вакцине

Количество диагностированных случаев заболевания COVID-19 во Франции приближается к двум миллионам. В Чикаго, третьем по величине городе США, жителей призывают уйти в «добровольный карантин». В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон самоизолировался после контакта с инфицированным человеком.

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В России зафиксировали новый суточный рекорд по числу заразившихся COVID-19

В России за минувшие сутки заболевание COVID-19 выявили у 22 778 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Предыдущий рекорд, установленный 14 ноября, побит на 70 с лишним заболевших.

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели 1 948 603 человека. Всего в стране от коронавируса умерли 33 489 человек (плюс 303 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1,45 млн заболевших.

Франция приближается к двум миллионам инфицированных

По данным на вечер воскресенья, 15 ноября, во Франции количество случаев заболевания выросло до 1 981 827 (на 27 228 за сутки). Согласно данным санитарного агентства Минздрава Santé Public France, в понедельник может быть «преодолена» планка в два миллиона случаев COVID-19 с начала эпидемии.

Вместе с тем, в минувшее воскресенье количество вновь госпитализированных в реанимации больных стало самым низким за последние три недели (270 человек). В интервью региональной прессе министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что пик второй волны коронавируса в стране преодолен. «Благодаря карантину, как и в марте, вирус циркулирует меньше», – сказал он в понедельник, 16 ноября.

ВОЗ объявила о рекордном числе зараженных в мире

В минувшую субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный максимум новых случаев COVID-19 в мире. Агентство ООН получило уведомление о 660 905 новых случаях заражения за день 14 ноября.

С декабря пандемия COVID-19 унесла жизни не менее 1 313 471 человек во всем мире, согласно данным на вечер воскресенья, которые публикует France-Presse. Соединенные Штаты – самая пострадавшая от COVID-19 страна: там скончалось 246 101 человек. В Бразилии – 165 798 умерших от коронавируса, в Индии – 129 635, в Мексике – 98 259, в Великобритании – 51 766.

«Добровольные карантины» в мире

Мэр Чикаго Лори Лайтфут призвала 2,7 миллиона жителей города с понедельника не выходить на улицу, за исключением поездок на работу и учебу, не отмечать в больших компаниях праздники, включая традиционный День благодарения. В обязательном порядке частные встречи ограничены до максимум 10 человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в изоляции после контакта с носителем COVID-19. Об этом в воскресенье объявил представитель Даунинг-стрит. Несколько месяцев назад Борис Джонсон серьезно переболел коронавирусом. Новый карантин британского премьера подтверждает недавнее открытие британских ученых о том, что перенесенное заболевание COVID-19 не дает долгосрочного иммунитета. Сейчас Борис Джонсон чувствует себя «хорошо», у него «нет симптомов» болезни, и он продолжает работать, сообщил представитель правительства Великобритании.

«Пролежите всю зиму на диване и станьте героем борьбы с Covid-19»: власти Германии выпустили два видеоклипа о пандемии и вызвали ажиотаж в социальных сетях. Ключевое слово этой кампании в социальных сетях #Besonderehelden («Особенные герои») стало одной из главных тенденций в Twitter в Германии из-за лавины комментариев.

Новости о вакцине

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в минувшее воскресенье, что его правительство договорилось с Россией о закупке 10 миллионов доз вакцины Sputnik-V. «Мы гарантировали поставку более 10 миллионов доз вакцины на первый квартал следующего года», – заявил Николас Мадуро, добавив, что Венесуэла будет производить российскую вакцину в своих лабораториях.

Управляющий директор немецкой компании BioNTech, которая разработала вакцину от коронавируса совместно с американской фирмой Pfizer, заявил о том, что возвращение к «нормальной» жизни станет возможным только к следующей зиме 2021-2022 года. «Абсолютно необходимо» обеспечить высокий уровень вакцинации до осени 2021 года, тогда «у нас может быть нормальная зима в следующем году», – заявил в воскресенье в интервью BBC профессор Угур Сахин.

Вакцину от COVID-19, которую разрабатывает французская компания Sanofi, не нужно будет хранить в морозильной камере. Об этом в воскресенье в интервью на телеканале CNews рассказал Оливье Богилло, президент Sanofi. Основной недостаток вакцины BioNTech заключается в том, что она должна храниться при температуре минус 70 градусов, и это может затруднить ее доставку.

Группа Sanofi планирует начать широкую вакцинацию от COVID-19 с июня 2021 года.

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