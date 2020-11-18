Pfizer и BioNTech оценили эффективность своей вакцины от COVID-19 в 95%

Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная альянсом Pfizer и BioNTech, по итогам финальной фазы клинических испытаний показала эффективность в 95%. Об этом 18 ноября сообщается в коммюнике на сайте американской фармацевтической компании Pfizer.

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Неделю назад сообщалось, что предварительные результаты клинических исследований свидетельствовали об эффективности вакцины BNT162b2 на уровне 90%.

В новом коммюнике Pfizer и BioNTech говорится, что вакцина эффективна на 95%. Она вводится дважды с перерывом в три недели. Через неделю после введения второй дозы среди участников исследования зафиксированы 170 подтвержденных случаев ковида, из которых 162 случая пришлось на «группу плацебо», и 8 — на группу, которая получила вакцину. Среди заразившихся участников исследования выявлено 10 тяжелых случаев ковида. Девять из них приходится на людей, которым ввели плацебо, один человек получил вакцину и тяжело заболел.

Отмечается, что вакцина показала эффективность вне зависимости от возраста, пола и этнического происхождения. В группе людей старше 65 лет эффективность на уровне 94%.

В клинических исследованиях этой вакцины приняли участие более 43 тысяч человек. Отмечается, что в целом участники испытаний хорошо переносили препарат. «Серьезных проблем с безопасностью не наблюдается», — отмечается в коммюнике. Единственные зафиксированные побочные эффекты — головная боль после введения второй дозы вакцины (2%) и утомляемость после первой или второй инъекции (3,8%).

В ближайшие дни Pfizer и BioNTech обратятся в американское Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA) за особым разрешением на использование вакцины в условиях чрезвычайной ситуации. Собранные в ходе исследований данные будут отправлены и в другие регуляторы фармрынка в разных странах.

Компании Pfizer и BioNTech собираются произвести 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и 1,3 миллионов доз в 2021 году.

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