Разработчики вакцины AstraZeneca заявили о хороших результатах ее действия у пожилых людей

Оксфордские разработчики вакцины от COVID-19 сообщили об итогах ее проверки на пожилых людях. Окончательных данных о том, способен ли препарат компании AstraZeneca полностью защитить пожилых людей от COVID-19, пока нет, но, по предварительным результатам, у них может сформироваться иммунитет сроком до года.

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Ученые оксфордского университета совместно со шведско-британской группой AstraZeneca опубликовали результаты своей работы в медицинском журнале The Lancet. В публикации говорится об испытаниях вакцины на людях старше 56 лет. «Данные показывают, что одна из групп риска, наиболее уязвимых к серьезным заболеваниям и смерти от COVID-19, сможет получить иммунитет», – говорится в статье.

Во втором этапе испытаний участвовали 560 человек в возрасте от 18 лет. В возрастной группе 18–55 лет половина участников получили вакцину, а половина – плацебо. В старших возрастных группах (56–69 лет и старше 70) вакцину получило больше участников. Уровень иммунного ответа у людей пожилого возраста оказался идентичным тому, который был зафиксирован у молодых испытателей.

По итогам испытаний исследователи констатировали, что у испытуемых не было выявлено никаких опасных побочных явлений препарата. Легкие побочные эффекты – боль в месте укола, легкое повышение температуры и ломота в мышцах – были обнаружены и при применении вакцин других разработчиков. Более того, как утверждают разработчики AstraZeneca, у пожилых людей количество побочных эффектов от их вакцины было меньшим. Из этого исследователи делают вывод, что число побочных эффектов снижается с возрастом.

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