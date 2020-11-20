В Минске прошло прощание с Романом Бондаренко

В Минске в пятницу, 20 ноября, прошло прощание со сторонником оппозиции Романом Бондаренко. Бондаренко скончался 12 ноября в больнице, куда был доставлен из РУВД.

Реклама Читать далее

Как сообщает Tut.by, прощание состоялось в храме Воскресения Христова. К началу службы площадь перед храмом уже была заполнена людьми, многие из которых принесли венки и цветы. Сообщается, что Бондаренко будет похоронен на Северном кладбище.

31-летний Роман Бондаренко жил на «Площади перемен» — во дворе на улице Червякова в центре Минска, где проходят митинги-концерты сторонников оппозиции. Инцидент произошел вечером 11 ноября, когда на «Площадь перемен» приехали неизвестные с закрытыми лицами, чтобы снимать протестную символику. По рассказам очевидцев, там Бондаренко был задержан и доставлен в РУВД. Затем 12 ноября он поступил в больницу с рядом травм: отеком мозга, черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами и ссадинами. Врачи оперировали мужчину несколько часов, однако спасти его не удалось.

После известия о гибели Романа Бондаренко тысячи минчан вышли на «Площадь перемен», куда несли цветы и лампадки. Акции памяти прошли в других районах Минска и городах Беларуси.

13 ноября Александр Лукашенко выразил соболезнования близким Романа Бондаренко. Он также призвал оппозицию не политизировать его смерть.

По версии, представленной белорусским Следственным комитетом, в момент задержания Бондаренко уже был травмирован, а также находился в состоянии алкогольного опьянения. Портал Tut.by ссылается на имеющуюся в распоряжении редакции копию результатов анализа крови Бондаренко, который не выявил содержания спирта.

Пресс-служба генеральной прокуратуры Беларуси сообщила, о возбуждении уголовного дела по факту «разглашения врачебной тайны» и «предоставления недостоверной информации» о смерти Бондаренко. Журналистка Tut.by Катерина Борисевич, работавшая над материалом о Романе Бондаренко, была помещена в СИЗО КГБ.

20 ноября в Минске также начался процесс по делу еще одной журналистки Tut.by Юлии Альгерчик. Ее задержали вечером 15 ноября недалеко от улицы Червякова, куда она приехала по редакционному заданию. По версии сотрудников правоохранительных органов, она участвовала в пикете.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться