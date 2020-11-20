Глава МВФ напомнила о важности равного доступа всех стран к вакцине от COVID-19

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в пятницу, 20 ноября, дала интервью французской редакции RFI. Беседа проходила накануне открытия саммита G20, намеченного на 21 ноября, и была посвящена экономическим последствиям санитарного кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и реструктуризации долга ряда стран.

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Кристалина Георгиева подчеркнула, что МВФ с самого начала санитарного кризиса оценил финансовые возможности стран-участниц организации, а затем использовал специальные права заимствования, чтобы поддержать государства, оказавшиеся в наиболее трудном положении. 13 ноября министры финансов стран G20 договорились о процедуре реструктуризации долгов наиболее уязвимых стран, в том числе с привлечением частного капитала. Георгиева призвала оценивать случай каждой страны отдельно, а затем предоставлять потенциальным кредиторам четкую информацию о способности страны выплатить долг. В качестве одного из потенциальных крупных кредиторов глава МВФ назвала Китай.

Полная версия беседы с главой МВФ — на сайте французской редакции RFI.

Глава МВФ отметила, что на национальном уровне развитые страны выделили помощь в размере 20% ВВП для антикризисной поддержки своих экономик, развивающиеся — 6–7%, а государства с наименее развитой экономикой смогли задействовать суммы, равные лишь 2% ВВП. По словам Кристалины Георгиевой, это может отбросить самые бедные страны в развитии и борьбе с нищетой на несколько десятилетий назад.

При этом Георгиева призвала страны с осторожностью отнестись к сообщениям фармацевтических компаний о прогрессе, достигнутом в разработке вакцин от коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что появление вакцины не даст необходимых результатов, если не все страны будут иметь к ней доступ. По подсчетам экспертов МВФ, равный доступ всех стран к вакцине позволит мировой экономике «сохранить» 9 триллионов долларов. Глава МВФ поприветствовала усилия европейских организаций, стремящихся создать общий бюджет для закупки вакцины европейскими государствами и систематизировать доступ к препаратам всех стран, включая самые бедные.

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