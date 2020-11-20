Страны Балтии расширили санкции в отношении Беларуси. К санкциям ЕС присоединились еще 7 стран

В пятницу, 20 ноября, стало известно, что Латвия, Литва и Эстония расширили санкции в отношении властей Беларуси, включив в свои «черные списки» новые фамилии чиновников и силовиков. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил, что еще 7 стран присоединились к санкциям ЕС, действующим в отношении официального Минска.

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Как рассказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, включение новых фамилий в санкционный список призвано сохранить давление на режим Александра Лукашенко, так как, по мнению представителей балтийских стран, улучшений ситуации в Беларуси не наблюдается, а протестующие подвергаются насилию со стороны властей, что привело к гибели сторонника оппозиции Романа Бондаренко.

In coordination with 🇱🇻🇪🇪, Lithuania sanctioned additional 28 individuals involved in the violence against protestors in #Belarus, inclu in the death of R.Bandarenka. If brutality doesn't stop, we'll expand sanctions. ‘New normal’ thrusted by outgoing leadership is not an option pic.twitter.com/wREG2q9a2L — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 20, 2020

Аналогичную точку зрения озвучил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, слова которого приводит «Интерфакс». Министр заявил, что балтийские страны «по-прежнему призывают власти Беларуси незамедлительно прекратить насилие против народа Беларуси и освободить задержанных во время акций протеста, в том числе политзаключенных».

В санкционный список попали министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и его заместитель; министр информации Игорь Луцкий, командующий внутренних войск Николай Карпенков, глава издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук. «Включённые в список лица своими действиями организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года, и поддержали последовавшее после них насильственное подавление мирных протестов», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте латвийского МИД.

Страны Балтии еще в конце августа ввели санкции в отношении Александра Лукашенко и его сторонников. Сейчас принятые Латвией, Литвой и Эстонией ограничения распространяются более чем на 150 человек, занимающих различные позиции в белорусской власти. Санкции предусматривают запрет на въезд в балтийские страны.

Также в отношении белорусских руководителей действуют персональные санкции Европейского союза. Они предполагают запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов на территории ЕС, если таковые имеются. Эти персональные санкции были введены 2 октября, 12 октября «черный список» Евросоюза был дополнен — сейчас в нем 59 фамилий.

20 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что к европейским санкциям в отношении Беларуси присоединились еще 7 стран: Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина.

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