Виртуальный саммит G20 в Саудовской Аравии обсудит преодоление негативных последствий пандемии

Саудовская Аравия является единственной арабской страной, которая входит в «Большую двадцатку» и впервые организует саммит G20.

В субботу и воскресенье, 21 и 22 декабря, Саудовская Аравия принимает у себя саммит «Большой двадцатки». Из-за пандемии COVID-19 саммит проходит в виртуальном формате. Основной темой саммита является преодоление негативных последствий пандемии и вызванного ею всемирного кризиса.

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«G20 должен определить, каким станет наш мир после этой пандемии», — заявил накануне на пресс-конференции в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель.

Саммит G20 призван выработать многостороннюю стратегию выхода из кризиса, на которую в мировом масштабе уже было потрачено около 12 триллионов долларов. Он также должен обеспечить лучшую координацию планов бюджетного стимулирования. За международную кооперацию ратуют страны Евросоюза, которые возлагают большие надежды на новую американскую администрацию, хотя США в настоящий момент по-прежнему представляет Дональд Трамп.

В 21 млрд долларов обошлись государственные программы помощи в создании вакцины от коронавируса и лекарств для лечения COVID-19. В 14 млрд долларов оцениваются проценты по кредитам, которые решено не взыскивать с беднейших стран мира. Однако ВОЗ заявляет, что распространение вакцин от коронавируса потребуется дополнительно 4,5 млрд, и просит страны G20 восполнить этот пробел.

Международный валютный фонд призвал страны G20 «снять» торговые ограничения, введенные «в последние годы», чтобы поддержать восстановление экономики и, согласно формулировке главы ООН Антонио Гуттериша, «предотвратить превращение глобальной рецессии в депрессию».

Уменьшение или даже списание долга бедных стран также входит в программу саммита. Ожидается, что право на реструктуризацию долга получат 73 страны, в том числе 38 африканских стран. Впервые с начала пандемии COVID-19 Китай частично согласился присоединиться к остальным наиболее промышленно развитым странам, входящим в «Большую двадцатку».

Саудовская Аравия является единственной арабской страной, которая входит в «Большую двадцатку» и впервые организует саммит G20. Для имиджа страны, которую регулярно критикуют за нарушения прав человека, проведение саммита имеет важное политическое значение.

Различные правозащитные организации ранее активно выступали против проведения саммита в Саудовской Аравии, напоминая, что страна все еще ведет войну против соседнего Йемена, преследует оппозиционеров и нарушает права женщин.

В 2018 году престиж Саудовской Аравии сильно пострадал после убийства в саудовском консульстве в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи. Американское ЦРУ уверено, что убийство было заказано властями Саудовской Аравии. В организации покушения подозревают наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, но дело до сих пор окончательно не расследовано.

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