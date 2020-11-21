В Пакистане многотысячная толпа собралась на похороны лидера радикальной партии

В субботу, 21 ноября, в Лахоре (Пакистан) на похороны лидера радикальной исламистcкой группировки «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» Хадим Хуссейна Ризви собралась многотысячная толпа. В последние недели риторика Ризви вызывала в Пакистане массовые выступления против Франции.

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54-летний Хадим Хуссейн Ризви, основавший в 2015 году влиятельное экстремистское движение «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» (TLP), скончался в четверг в больнице в Лахоре из-за затрудненного дыхания и высокой температуры. Причины его смерти официально не объявлены, никаких тестов на COVID-19 или вскрытия не проводилось.

Ризви в значительной степени был инициатором активных антифранцузских протестов, которые сотрясают Пакистан с сентября, после переиздания карикатур с изображением пророка Мухаммеда сатирическим еженедельником Charlie Hebdo. Совсем недавно «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» мобилизовала несколько тысяч человек в Исламабаде на митинг протеста против речи президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии памяти учителя Самюэля Пати. Под пение «Мы обезглавим богохульника» участники акции жгли портреты Макрона и требовали выслать из Пакистана французского посла.

Проповеди Ризви могли также вдохновить Захира Хасана Махмуда, пакистанца, обвиняемого в нападении с нанесением серьезных ножевых ранений на двух человек возле бывшего здания редакции Charlie Hebdo в сентябре в Париже. Последний, по мнению французского правосудия, очень часто смотрел видеозаписи TLP.

Несколько высокопоставленных правительственных чиновников, включая премьер-министра Имрана Хана, выразили соболезнования семье покойного, что свидетельствует о его влиянии на пакистанское общество, отмечает Agence France-Presse.

«В некотором смысле он был даже опаснее талибанов, его сторонники не ограничивались отдаленными племенными территориями, но присутствовали в большом количестве в основных центрах страны, — отмечает Омар Вараич из Amnesty International. — Ризви понимал, что реальная власть в Пакистане может прийти с улиц, где нужно иметь не большое количество избирателей, а большое количество вооруженных последователей».

Всего за несколько лет Ризви, прикованный к инвалидной коляске после автомобильной аварии, сумел мобилизовать толпу и стать одной из самых заметных фигур в стране.

После того, как Верховный суд Пакистана отменил смертный приговор пакистанской католичке Асии Биби, которая провела восемь лет в камере смертников, партия «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» организовывала массовые протесты и даже призывала к убийству судей Верховного суда и мятежу в рядах армии.

Напомним, что партия «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» зародилась как движение, призывающее к освобождению Мумтаза Кадри. Мумтаз Кадри в 2011 году убил губернатора Пенджаба Салмана Тасиира, у которого работал телохранителем, потому что Тасиир призывал реформировать спорный закон о богохульстве.

«Опасная экстремистская идеология теперь имеет политическую платформу, возглавляемую молодыми и радикально настроенными людьми, которые поняли, что могут опираться на силу улиц, а не на демократические институты в достижении своих целей», — отмечает Арсла Джавайд, эксперт по Пакистану организации Control Risks. — Это указывает на опасную тенденцию, такая как организация при новом лидере может стать еще более радикальной».

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