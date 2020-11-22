В США планируют начать вакцинацию от коронавируса в декабре

Трамп заявил, что фармкомпании специально затягивали с объявлением о создании вакцины, чтобы помешать ему переизбраться. На фото: сторонник уходящего президента протестует против результатов выборов. Атланта. 21.11.2020

Монсеф Слауи, советник администрации президента США Дональда Трампа по вакцинам, заявил о том, что вакцинирование американцев от COVID-19 должно начаться уже через две с небольшим недели, в первой половине декабря.

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Заявление господина Слауи прозвучало в эфире телеканала CNN. «Наш план (состоит в том), чтобы получить возможность доставить вакцины в центры вакцинации через 24 часа после регистрации», то есть «11 или 12 декабря», — уточнил советник.

Американская лаборатории Pfizer и немецкая BioNTech в эту пятницу, 20 ноября, подали заявку на регистрацию своей вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration) Соединенных Штатов.

Дональд Трамп в тот же день обвинил лабораторию Pfizer в том, что она якобы специально затягивала объявление результатов тестирования вакцины до конца президентских выборов, так как это могло увеличить его шансы на победу.

Если эта вакцина от COVID-19 будет зарегистрирована, она станет первой, официально разрешенной к применению в Европе и США, отмечает телеканал LCI.

Сами разработчики оценивают ее эффективность в 95%.

Pfizer и BioNTech собираются произвести до конца нынешнего года уже 50 миллионов доз своего средства.

США по-прежнему занимают первое место в мире по числу жертв коронавируса: в стране зарегистрировано более 12 млн случаев заболевания, почти 256 тысяч человек скончались.

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