Байден назвал кандидатов на ключевые посты в будущей администрации.

В понедельник, 23 ноября, штаб кандидата от Демократической партии в президенты США Джо Байдена, которого американские СМИ назвали победителем выборов, опубликовал список кандидатур на ключевые посты в администрации.

Реклама Читать далее

Пост госсекретаря займет «франкофил» Энтони Блинкен. С 2015 по 2017 год он занимал пост заместителя госсекретаря в администрации Барака Обамы.

Министром внутренней безопасности США впервые должен стать латиноамериканец Алехандро Майоркас, который работал заместителем министра по внутренней безопасности с 2013 по 2016 год. Предполагается, что советником президента по вопросам национальной безопасности будет назначен Джейк Салливан, а ЦРУ возглавит Эврил Хейнс.

Постоянным представителем США в ООН станет Линда Томас-Гринфилд, а спецпосланником президента по климату — бывший госсекретарь Джон Керри. Последнее назначение говорит о том, что будущая администрация собирается уделять больше внимания вопросам изменения климата, чем при Трампе.

«Мне нужна команда, готовая к работе в первый же день», – написал Джо Байден в заявлении о назначениях. «Эти люди настолько же опытны и проверены в кризисных ситуациях, насколько они изобретательны и способны к новаторству», – цитирует его слова France-Presse.

Согласно законодательству США, до 8 декабря каждому штату нужно полностью завершить процесс подсчета голосов и объявить об итогах голосования. Затем 538 членов коллегии выборщиков должны официально объявить победителя выборов, их голосование запланировано на 14 декабря.

Затем, если Верховный суд отклонит жалобы, которые собирается подать на результаты голосования действующий президент Дональд Трамп, Джо Байден должен вступить в должность 46-го президента США 20 января 2021 года после церемонии инаугурации.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться