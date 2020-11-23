Израильские СМИ сообщили о тайном визите Биньямина Нетаньяху в Саудовскую Аравию.

в Саудовской Аравии премьер-министр Израиля встретился с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом и министром иностранных дел США Майком Помпео, сообщает France-Presse. Эту новость уже назвали на Ближнем Востоке «дипломатической бомбой».

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В воскресенье, 22 ноября, состоялся первый визит главы правительства Израиля в Саудовскую Аравию. Согласно нескольким источникам, Биньямин Нетаньяху тайно встретился с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом и министром иностранных дел США Майком Помпео. Как сообщает France-Presse, Нетаньяху вылетел на частном самолете вместе с главой израильской службы внешней разведки «Моссад» Йосси Коэном. Самолет приземлился в строящемся футуристическом городе Неом, который расположен на северо-западе Саудовской Аравии, в провинции Табук.

Первой о визите Биньямина Нетаньяху в Саудовскую Аравию сообщила израильская пресса, эту информацию агентству France-Presse подтвердил источник в правительстве. Агентство связалось с офисом премьер-министра, но не получило никакого комментария по поводу первого визита главы правительства Израиля в Саудовскую Аравию. Официальные саудовские СМИ не опубликовали никакой информации об этом визите, Королевский двор Саудовской Аравии и саудовское министерство печати не ответили на запросы France-Presse.

В Неоне Биньямин Нетаньяху провел встречу с главой американской дипломатии Майком Помпео, который сообщил на своей странице в Twitter, что провел «конструктивные» переговоры с Мохаммедом бен Салманом. «Наше сотрудничество в области безопасности и экономики прочно, и мы продолжим его развивать, чтобы противостоять пагубному влиянию Ирана в регионе», – написал Помпео, который в последние дни совершал последнюю поездку по Ближнему Востоку (19 ноября он посетил Израиль).

Сообщения о встрече наследного принца и Нетаньяху опроверг министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, пишет агентство Reuters. «Я встретил Помпео в аэропорту и поехал с ним на встречу. Затем я отвез его обратно в аэропорт. Во всем присутствовали только саудовские и американские официальные лица», – цитирует агентство его слова.

Позже, во время выступления на заседании парламентской франции «Ликуд», Биньямину Нетаньяху задали вопрос о визите. «Вы серьезно? Друзья, за все годы я никогда не комментировал такие вещи и не собираюсь начинать это делать сейчас», – ответил израильский премьер.

На запрос агентства Reuters представители Госдепартамента США также отказались от комментариев.

Тем не менее, член кабинета безопасности Нетаньяху Йоав Галлант прокомментировал возможную встречу армейскому радио Израиля «Цахал». «Сам факт, что встреча произошла и была обнародована публично, пусть даже полуофициально прямо сейчас, имеет большое значение», – цитирует Reuters его слова. В свою очередь, министр обороны Израиля Бенни Ганц осудил «безответственную утечку секретного полета в Саудовскую Аравию».

В последние месяцы Израиль объявил о нормализации своих отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, а также с Суданом при поддержке дипломатов США. Официальные лица США и Израиля вели переговоры о возможных встречах с лидерами нескольких арабских государств. Как отмечает France-Presse, при этом часто упоминались такие страны как Саудовская Аравия и Оман (который Нетаньяху уже посетил). Кроме этого, премьер-министр Израиля встретился с главой переходного совета Судана генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

«Это известные встречи. Но есть еще много не освещенных СМИ встреч с арабскими и мусульманскими лидерами для нормализации отношений с государством Израиль», – заявил в августе премьер-министр Израиля, не указав конкретных названий стран. «Сегодняшние достижения станут нормой для завтрашнего дня, они откроют путь другим странам к нормализации отношений с Израилем», – добавил он.

По сообщениям израильской прессы, премьер-министр Нетаньяху не проинформировал своего министра обороны Бенни Ганца о своем этом визите в Саудовскую Аравию. «Ганц занимается политикой, пока премьер-министр занимается примирением», – написал в понедельник один из советников Нетаньяху в Twitter.

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