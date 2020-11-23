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Компания Danone объявила о намерении сократить до 2000 рабочих мест

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Российский завод молочной продукции Danone
Российский завод молочной продукции Danone danone.com
RFI
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Дирекция французской компании Danone в понедельник, 23 ноября, сообщила о намерении сократить до 2000 рабочих мест. AFP со ссылкой на главу Danone Эмманюэля Фабера передает, что сокращения коснутся в первую очередь менеджеров.

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Danone является крупным производителем продуктов питания и напитков. В связи с экономическими последствиями санитарного кризиса в компании приняли решение упростить свою структуру, чтобы как можно скорее восстановить докризисные показатели. Во французских офисах Danone будут ликвидированы 400–500 должностей, сокращения пройдут в представительствах в Амстердаме и Сингапуре.

План сокращений получил название «Local First», он призван помочь Danone локализовать бизнес и предоставить местным командам большую автономию от головного офиса. Таким образом компания стремится сэкономить 700 млн евро накладных и административных расходов.

Параллельно с сокращениями предполагается внедрить новые технологии производства товаров. Автоматизация заводов и внедрение цифровых технологий должны позволить Danone в перспективе на 300 млн евро снизить общую производственную стоимость.

France Info сообщает, что за первые месяцы 2020 года товарооборот Danone сократился на 18 млрд евро, что соответствует 5,4%. Компания надеется восполнить потери, понесенные из-за пандемии COVID-19, а к 2023 году сэкономить около миллиарда евро.

На конец 2021 года также запланирован перенос штаб-квартиры Danone с парижского бульвара Осман в западный пригород Парижа Рюэй-Мальмезон.

В сентябре о намерении сократить 1475 рабочих мест во Франции заявила торговая сеть Auchan . Французский ритейлер, работающий в 14 странах, с весны прошлого года проводит масштабный план оптимизации и модернизации в целях финансового оздоровления и повышения рентабельности. 

 

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