Компания Danone объявила о намерении сократить до 2000 рабочих мест

Дирекция французской компании Danone в понедельник, 23 ноября, сообщила о намерении сократить до 2000 рабочих мест. AFP со ссылкой на главу Danone Эмманюэля Фабера передает, что сокращения коснутся в первую очередь менеджеров.

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Danone является крупным производителем продуктов питания и напитков. В связи с экономическими последствиями санитарного кризиса в компании приняли решение упростить свою структуру, чтобы как можно скорее восстановить докризисные показатели. Во французских офисах Danone будут ликвидированы 400–500 должностей, сокращения пройдут в представительствах в Амстердаме и Сингапуре.

План сокращений получил название «Local First», он призван помочь Danone локализовать бизнес и предоставить местным командам большую автономию от головного офиса. Таким образом компания стремится сэкономить 700 млн евро накладных и административных расходов.

"Local first" will allow us to gain efficiency and competitiveness, coupled with the implementation of our new integrated value chain organization E2E Design to Delivery. We will reinforce our ability to grow and to generate recurring savings amounting to €1 billion by 2023. — Danone (@Danone) November 23, 2020

Параллельно с сокращениями предполагается внедрить новые технологии производства товаров. Автоматизация заводов и внедрение цифровых технологий должны позволить Danone в перспективе на 300 млн евро снизить общую производственную стоимость.

France Info сообщает, что за первые месяцы 2020 года товарооборот Danone сократился на 18 млрд евро, что соответствует 5,4%. Компания надеется восполнить потери, понесенные из-за пандемии COVID-19, а к 2023 году сэкономить около миллиарда евро.

На конец 2021 года также запланирован перенос штаб-квартиры Danone с парижского бульвара Осман в западный пригород Парижа Рюэй-Мальмезон.

В сентябре о намерении сократить 1475 рабочих мест во Франции заявила торговая сеть Auchan . Французский ритейлер, работающий в 14 странах, с весны прошлого года проводит масштабный план оптимизации и модернизации в целях финансового оздоровления и повышения рентабельности.

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