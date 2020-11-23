Париж, Лондон, Рим и Берлин поприветствовали результаты работы Форума политического диалога по Ливии

Франция, Великобритания, Германия и Италия поприветствовали результаты переговоров в рамках Форума политического диалога и пригрозили принять меры в отношении тех, кто попытается препятствовать переговорам. Об этом стало известно в понедельник, 23 ноября.

Реклама Читать далее

Париж, Рим, Берлин и Лондон выпустили совместное заявление, в котором поприветствовали результаты переговоров по ливийскому вопросу, а также озвучили готовность применить санкции к тем, кто попытается препятствовать переговорам, и к лицам, чьи действия наносят ущерб ситуации с правами человека в Ливии. Страны призвали международных и ливийских участников переговорного процесса воздержаться от любых действий, которые могли бы свести на нет усилия ООН по урегулированию ситуации в стране.

Переговоры по ливийскому вопросу призваны подготовить политический переход в стране до выборов, намеченных на декабрь 2021 года. Представители различных ливийских групп под эгидой ООН разрабатывают дорожную карту для переходного периода.

Форум политического диалога начал работу в конце октября после того, как 23 октября стороны ливийского конфликта подписали соглашение о введении постоянного режима прекращения огня. Страны ЕС выпустили совместное заявление, чтобы поприветствовать этот факт. Подписание прошло в Женеве. Исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс отмечала, что данное соглашение является важным шагом на пути к стабильности в Ливии, однако призвала как можно скорее продолжить переговоры. Она также назвала недопустимым уровень иностранного вмешательства в происходящее в Ливии.

После падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии фактически установилось двоевластие. В столице действует сформированное при поддержке ООН Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, а восток Ливии контролирует Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара. С 2019 года ЛНА вела наступление на Триполи. ПНС активно поддерживают Катар и Турция, Хафтар пользуется поддержкой Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и России. Официальный Париж подозревался в теневой поддержке Ливийской национальной армии, хоть и заявлял, что не поддерживает ни Хафтара, ни Сараджа.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться